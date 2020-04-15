Перший в історії візит президента Швейцарії до України перенесли

Запланований на кінець березня перший в історії візит в Україну федерального президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги перенесено через коронавірус на пізніший термін.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко.

"Справді, 24-26 березня на запрошення Президента України Володимира Зеленського мав відбутися перший в історії дипломатичних відносин державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну… Наразі прийнято рішення про перенесення дат візиту на інший термін з урахуванням подолання загрози пандемії", - поінформував посол.

Метою візиту президента Швейцарії є сприяння особистим контактам між лідерами двох країн, поглиблення політичного діалогу на всіх рівнях, розширення напрямів та обсягу співробітництва у багатьох сферах, насамперед у галузі економіки. Програма перебування передбачала відвідання високими швейцарським гостями не лише столиці України, але й важливих для нашої держави регіонів, сказав посол.

Рибченко уточнив, що востаннє президент Швейцарії відвідав Україну з робочим візитом 7 червня 2014 року, тоді це був Дідьє Буркхалтер, але він прибув із візитом як діючий голова ОБСЄ.

Як повідомлялося, раніше Володимир Зеленський зустрічався з Симонеттою Зоммаругою на полях Всесвітнього економічного форуму, а потів провів з нею телефонну розмову.

Фото: annabelle.ch