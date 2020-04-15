Артем Рибченко, Посол України в Швейцарській Конфедерації

Країна чудових краєвидів і лижних курортів, смачних сирів і точних годинників, найнадійніших банків, які суворо зберігають таємниці, нейтральна держава… Саме так сприймається Швейцарія дуже і дуже багатьма людьми. Останніми роками в уявленні також виникає асоціація зі Всесвітнім економічним форумом у Давосі, куди із задоволенням їздять українські політики.
Але далеко не всі знають, що невеличка Швейцарія належить до тих європейських країн, які надають найбільше гуманітарної допомоги зруйнованому Росією Донбасу та вливають найбільше інвестицій у вітчизняну економіку.
Про те, як Швейцарія допомагає лікарням на Сході України та до яких виняткових заходів із протидії поширенню коронавірусу вдалася Конфедерація, де рівень захворюваності є одним із найвищих у Європі, в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко.
ПРАЦЮЄМО НАД ЗАЛУЧЕННЯМ ШВЕЙЦАРСЬКИХ КОМПАНІЙ ДО ВИРОБНИЦТВА АПАРАТІВ ШВЛ В УКРАЇНІ
- Пане Посол, пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи в плани багатьох людей. Раніше цього року повідомлялося про плани першого в історії візиту до України федерального президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги. Як вплинула нинішня ситуація на такі плани?
- Так, пандемія повністю змінила порядок денний в усьому світі. На мій погляд, вона поділила світ на «до» і «після» COVID-19.
Що стосується двостороннього діалогу – справді, 24-26 березня на запрошення президента України Володимира Зеленського мав відбутися перший в історії дипломатичних відносин державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну.
Відзначу, що йдеться саме про двосторонній візит, адже востаннє президент Швейцарії Дідьє Буркхалтер відвідав Україну з робочим візитом 7 червня 2014 року, але як діючий голова ОБСЄ.
Посольство разом зі швейцарськими колегами дуже плідно працювало над організацією візиту, який покликаний сприяти особистим контактам між лідерами України та Швейцарії, поглибленню політичного діалогу на всіх рівнях, розширенню напрямів та обсягу співробітництва у багатьох сферах, де особлива увага приділялася бізнесовій складовій.
Крім того, візит передбачав відвідання високими швейцарським гостями не лише столиці України, а й інших важливих для нашої держави регіонів.
Наразі прийнято рішення про перенесення дат візиту на інший термін з урахуванням подолання загрози пандемії.
- Нещодавно президент України Володимир Зеленський мав розмову з Симонеттою Зоммаругою. У її ході йшлося про можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній щодо швидкого налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень. Чи є вже якісь конкретні напрацювання?
- Передусім, хочу відзначити позитивну тенденцію активізації контактів між нашими державами на найвищому рівні. Це зустріч президентів України і Швейцарії в січні на полях Всесвітнього економічного форуму, а також нещодавня телефонна розмова, під час якої обговорено широкий спектр питань двосторонніх відносин. Але, звичайно, фокус цієї розмови був зосереджений на питаннях подолання загрози коронавірусу. У тому числі, йшлося про ідею оперативного налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень із залученням швейцарського й українського науково-технічного і медичного досвіду. Наразі можу впевнено сказати, що Посольство активно працює на цьому напрямі зі швейцарською стороною, але в силу багатьох факторів мені б не хотілося розкривати деталі процесу, який ще не завершено.
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ШВЕЙЦАРІЯ ЗБІЛЬШИЛА ФУНКЦІЇ АРМІЇ
- Як реагує сама Швейцарія на пандемію? Якими заходами намагається протистояти розповсюдженню хвороби?
- Уряд Швейцарії на своєму засіданні 16 березня визначив ситуацію в країні у зв‘язку із поширенням COVID-19 як надзвичайну – згідно із Законом про епідемію, та ухвалив рішення про посилення існуючих і впровадження нових заходів стосовно населення, організацій, а також кантонів.
Наразі скасовано всі публічні заходи у країні до кінця квітня. Варто відзначити, що згадане обмеження стосується також богослужінь і церковних свят.
На сьогодні у Швейцарії зачинені всі магазини, крім продуктових, школи, спортивні та розважальні заклади. Люди похилого віку та з проблемами із здоров’ям повинні залишатися вдома. Більшість працюють з дому. Обмеження також стосується зібрань громадян понад 5 чоловік.
Через нестачу медичного персоналу в лікарнях приймається допомога інтернів, обговорюється можливість допомоги з боку тих, хто вже перехворів на коронавірус й отримав відповідний імунітет.
Що стосується прикордонних обмежень, на сьогодні діє посилений режим охорони кордону з Італією, Німеччиною, Францією та Австрією. Тільки громадяни Швейцарії і Ліхтенштейну, особи, які мають дозвіл на проживання в Швейцарії, а також особи, що прибувають до країни з професійних причин, мають право в'їжджати в Конфедерацію. Закриті малі прикордонні переходи, відкритими залишаться тільки великі. Призупинено оформлення шенгенських та національних віз.
- Чи є якісь «національні особливості» боротьби з поширенням коронавірусу в Швейцарії?
- Відповідно до федерального законодавства, в умовах пандемії керування країною перебирає на себе уряд – Федеральна рада. Для країни прямої демократії, де кантональні уряди мають широкі повноваження, така тимчасова зміна державного управління є надзвичайною. За оцінками швейцарських істориків та представників політикуму, востаннє подібну ситуацію Конфедерація переживала у часи Другої світової війни.
Дуже важливу роль в умовах пандемії сьогодні надано швейцарській армії. Федеральна рада передала армії функцію закупівлі й розподілу устаткування та медикаментів для швейцарських клінік, у тому числі апаратів ШВЛ. У такий спосіб уряд намагається уникнути надання окремим кантонам переваги.
- Як реагують на суворі обмеження пересічні швейцарці?
- Швейцарці – переважно законослухняні громадяни і дотримуються тимчасових правил. Тим більше, що цифри щодо рівня захворювання в Швейцарії із населенням 8,5 млн чоловік досить високі – 25 913 тисяч підтверджених випадків захворювання, серед яких 1162 померли.
Така ситуація формує більш обмежений спосіб життя громадян, але водночас швейцарці залишаються досить активними.
Хотів би звернути увагу, що тут дуже ініціативно проявляє себе громадський і волонтерський рух. Після оголошення суворих обмежень для людей похилого віку та хворих громадські організації й окремі активісти стали пропонувати свої безоплатні послуги із закупівлі продуктів харчування і медикаментів, різноманітного догляду.
ШВЕЙЦАРІЯ ПІДТРИМАЛА МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС І НАДАЄ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ
- А як почувається в умовах пандемії швейцарський бізнес?
- Федеральний уряд передбачив своїм рішенням підтримку, передусім, місцевого малого і середнього бізнесу. Виділено не один мільярд швейцарських франків екстреної допомоги для пом’якшення економічних наслідків пандемії. Цільове спрямування коштів – підтримка зайнятості, а саме – віддалена робота з дому та перехід на скорочений робочий графік, виплати заробітної плати, запобігання банкрутствам, надання пільгових кредитів, підтримка сфери культури і спорту.
У будь-якому разі, криза – це не лише загроза, але й можливості. Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою одним із пріоритетних напрямів визначено відродження економічної дипломатії. Зокрема, Україна може стати високотехнологічним хабом, а також гарантом продовольчої безпеки на Європейському континенті.
- Як взаємодіє Швейцарія із міжнародними партнерами в сьогоднішніх складних умовах?
- Незважаючи на високий рівень готовності Конфедерації до надзвичайних ситуацій, як на законодавчому, так і на організаційному та логістичному рівнях, все ж Швейцарія не стала винятком серед європейських країн, які опинилися у скрутному становищі.
Проте і за таких обставин Швейцарія послідовно виконує роль гуманітарного донора – здійснює допомогу сусіднім Франції та Італії, приймаючи важких хворих із цих країн до своїх медичних закладів, а також надаючи окремі медичні засоби.
Я перебуваю у постійному контакті з моїм швейцарським колегою – Послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом. Ми на регулярній основі обмінюємося інформацією, і, передусім, це стосується громадян обох країн, які перебувають за межами Батьківщини. Обговорюємо потреби, які виникають у зв’язку з пандемією та кроки щодо вирішення цих питань.
ШВЕЙЦАРСЬКА ДОПОМОГА УКРАЇНІ СФОКУСОВАНА НА ДОНБАСІ
- Багато повідомлялося про евакуацію українців з країн, де перебуває чимало наших співвітчизників. Чи були громадяни України, яких довелося повертати зі Швейцарії?
- Посольство у співробітництві із дипломатами в Києві, представниками українських авіакомпаній SkyUp та МАУ, швейцарських міграційної й прикордонної служб сприяло у поверненні додому сотень українців.
Звичайно, в Швейцарії ще залишаються наші співгромадяни, з якими Посольство підтримує контакт, інформує про останні події та в будь-який час готове допомагати.
Користуючись нагодою, хочу закликати всіх українців у Швейцарії та інших країнах світу інформувати про себе наші посольства і консульства.
За ініціативою нашого міністра було запроваджено програму «Захист», що передбачає особисту взаємодію із кожним громадянином України за кордоном, який потребує нашої допомоги в умовах пандемії.
- У грудні 2018 року був запущений Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти в Україні», що мав тривати до кінця 2022 року. Чи може таке навчання бути в нагоді в нинішній ситуації, коли лікарям доводиться боротися з новим вірусом?
- У сьогоднішніх умовах такий освітній проєкт є надзвичайно актуальним. Варто подякувати Швейцарській дирекції з розвитку та співробітництва за його фінансування. Проєкт впроваджується Швейцарським інститутом тропічного та громадського здоров’я та МОЗ України. На мій погляд, сьогодні всі, хто дотичні до медицини, мають бути залучені до подолання поширення пандемії.
- Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (DEZA) опікується проєктами швейцарської гуманітарної допомоги для сходу України у сфері водопостачання та охорони здоров’я. Можете розповісти більш докладно про ці проєкти? А також про можливість гуманітарного вантажу зі Швейцарії для потреб лікарень на сході України.
- Офіційний Берн є одним із головних та послідовних партнерів України у наданні гуманітарної й технічної допомоги, починаючи від перших днів кризи, викликаної російською агресією проти нашої держави. Швейцарія є фактично єдиною державою, яка забезпечує надання гуманітарної допомоги по обидва боки лінії розмежування на сході України. До кінця 2019 року проєкти швейцарської гуманітарної допомоги для сходу України здійснювалися згідно зі Стратегією швейцарського співробітництва з Україною на 2015-2019 роки. В рамках співробітництва було виділено близько 125 млн франків та направлено в Україну 11 гуманітарних вантажів.
Проєкти технічної допомоги спрямовуються на такі пріоритетні сфери, як сприяння розвитку місцевого врядування, покращення охорони здоров'я, інфраструктури та енергоефективності, сталий економічний розвиток.
Допомога реалізується через міжнародні організації, такі як Міжнародний комітет Червоного Хреста та Офіс ООН з координації гуманітарних питань, а також на двосторонньому рівні.
Важливо відзначити проєкт «Вода Донбасу». В рамках зазначеної Стратегії вантажами було доставлено 2500 тонн хімічних реагентів для водоочисних станцій, що розташовані по обидва боки від лінії розмежування. Завдяки постачанню хімічних реагентів до кінця 2020 року буде забезпечено питною водою 4 млн мешканців Донбасу. Швейцарцями надані дві гідролізні станції очистки води, які розраховані на 800 тисяч споживачів, а також багато іншої важливої допомоги.
На початку 2020 року Федеральна рада Швейцарії затвердила нову Стратегію міжнародного співробітництва на 2021-2024 роки, в рамках якої передбачено нову Програму співробітництва з Україною на 2020-2023 роки.
У рамках цієї Програми реалізовуватимуться 24 проєкти для імплементації реформ в Україні та з метою подолання кризи на сході нашої країни. Надзвичайно важливим є те, що нова Програма розроблялася спільно з українською стороною. Посольство України проводило низку зустрічей із швейцарськими колегами для донесення нашої позиції щодо пріоритетних напрямів її реалізації.
Особливо хотів би наголосити, що, незважаючи на пандемію, у березні 2020 року Швейцарія заявила про готовність направити 12-й гуманітарний вантаж для потреб 11 лікарень на Сході України на суму понад 1,5 млн швейцарських франків. Через Швейцарське бюро співробітництва в Києві Уряду України буде надана також підтримка для боротьби з коронавірусом на суму 200 тисяч швейцарських франків.
ШВЕЙЦАРІЯ – ОДИН З ГОЛОВНИХ ІНВЕСТОРІВ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ
- Наскільки широко присутній в Україні швейцарський бізнес і швейцарські інвестиції?
- Після кризи 2014-2015 років спостерігається покращення бізнесового та інвестиційного клімату в українсько-швейцарських відносинах.
Зокрема, у 2019 році загальний обсяг двосторонньої торгівлі збільшився і майже досяг рекордного рівня у 3 млрд доларів США. Експорт з України вперше перевищив суму в 1 млрд доларів, а імпорт становив 1,8 млрд доларів.
Окремо хочу виділити пріоритетні напрями співробітництва між нашими країнами. Це, передусім, хімічна та фармацевтична промисловість, сільське господарство і переробка сільськогосподарської продукції, машино- та приладобудування, охорона навколишнього середовища і, звичайно, банківська та страхова сфери.
Останнім часом Швейцарія велику увагу приділяє розвитку цифрових технологій в державному та бізнес-секторах. На мій погляд, тут є широкі можливості для українсько-швейцарського співробітництва, якими варто скористатися українським IT-компаніям.
Також цікавим напрямом є розвиток співпраці між містами наших країн з імплементації проєктів Smart City.
Окрему увагу хотів би приділити швейцарським інвестиціям в економіку України. Станом на 1 січня 2020 року Конфедерація входить до п’ятірки головних країн-інвесторів у нашу економіку. Швейцарські інвестиції становлять 1,715 млрд доларів США, що відповідає 4,8% від загального обсягу вкладеного іноземного капіталу. За 2019 рік приріст швейцарських інвестицій становив 163 млн доларів (+10,5 %). Найбільший обсяг швейцарських інвестицій в Україну надійшов до промисловості, що становить майже 60% від загального обсягу інвестицій або 1,027 млрд доларів.
В Україні працює велика кількість всесвітньовідомих швейцарських підприємств, серед яких Nestle SA, Sandoz AG, Philip Morris International, F.Hoffman la Roche, Geberit International AG, Sika AG, Novartis Pharma AG, Syngenta AG, Hilti (Schweiz) AG, Ferrexpo AG, Glas Trösch AG, Acino AG, Calyx Capital Advisers.
Трапляється, що в іноземного бізнесу виникають складнощі з різних обставин. Кожен випадок ми вивчаємо і сприяємо у врегулюванні, шукаємо варіанти якнайшвидшого вирішення проблем. Зокрема, залучаємо такий інструментарій, як парламентська група дружби Україна-Швейцарія, яка налічує понад 70 депутатів. Також необхідно врахувати, що наразі відбувається перезавантаження Ради експортерів та інвесторів України при МЗС. На мій погляд, варто було б залучати цю інституцію і для вирішення проблемних питань іноземного інвестора. Такі кроки суттєво покращать бізнес-клімат в Україні.
Хотілось би відзначити позитивні тенденції. Як зразок однієї із останніх історій успіху – інвестиції швейцарської компанії Geberit International AG у власне виробництво в Україні у розмірі 50 млн доларів США.
- Наскільки цікавим може бути для нас швейцарський досвід децентралізації, адже ця держава – Конфедерація, тобто має федеральний устрій?
- Дуже гарне запитання, але маю одразу внести ясність. Швейцарія має конфедеративний устрій, тобто є добровільним об’єднанням малих держав – кантонів. Отже, на відміну від України або наших східноєвропейських сусідів, Швейцарія ніколи не була унітарною або централізованою державою з точки зору державного устрою. Як відомо, Берн є лише федеральною столицею Швейцарії – місцем, де, за згодою всіх учасників політичного процесу, з 1848 року розміщуються федеральні установи.
Ще один цікавий факт. У Швейцарії до 1961 року навіть не було єдиного державного гімну. Його появі потрібно завдячувати розвитку міжнародних спортивних змагань, на яких існує церемонія виконання державного гімну країн-учасниць.
Тому я б не проводив прямих паралелей з Україною у цьому питанні, адже історія та формування моделей державного устрою наших країн відрізняються.
ШВЕЙЦАРІЯ БЛОКУЄ АКТИВИ 13 УКРАЇНЦІВ
- На початку березня з візитом у Швейцарії побував голова ВРУ. Українські політики та бізнесмени – постійні гості економічного форуму в Давосі. А як взагалі сприймають у Конфедерації нашу країну?
- Швейцарія є нашим надійним політичним та економічним партнером, авторитет якого визнано у всьому світі. Дуже позитивним є те, що І квартал 2020 року був насиченим для українсько-швейцарських відносин. Окрім раніше зазначеної зустрічі президентів у Давосі, Швейцарію також відвідав прем’єр-міністр та члени Уряду України. За його головуванням відбулося засідання Національної інвестиційної ради, проведено низку двосторонніх зустрічей, презентовано економічні та інвестиційні можливості України.
На продовження двостороннього діалогу у березні відбувся офіційний візит голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до Швейцарії. Для нас надзвичайно символічне значення мало те, що делегація парламенту України стала першою у числі іноземних гостей, яких прийняв швейцарський парламент нового скликання. Цей візит дав сигнал усім державним органам Швейцарії щодо визначного місця відносин саме з Україною. У рамках візиту відбулися зустрічі голови парламенту України з федеральним президентом Швейцарської Конфедерації, головами обох палат Федеральних зборів та з представниками швейцарського політикуму.
Загалом у Швейцарії панує сприйняття українців як працьовитого, щирого, доброзичливого та гостинного народу, що мужньо відстоює своє право на гідне життя, а перед зовнішнім агресором – право на незалежність та територіальну цілісність.
Хотів би також зазначити, що Російська Федерація намагається скористатися сьогоднішньою непростою ситуацією, коли міжнародне співтовариство докладає величезних зусиль до подолання великої кількості політичних і економічних викликів, та «протягнути» власний порядок денний, у том числі на рівні ООН.
Ми вдячні Швейцарській Конфедерації, яка не розглядає жодних варіантів перегляду запроваджених проти юридичних та фізичних осіб РФ обмежувальних заходів у зв'язку з агресією проти України.
- Надійно як у швейцарському банку. Відома фраза. Ніхто навіть не сумнівається, що швейцарські банки тримають чимало таємниць вкладів українських олігархів, не всі з яких були зароблені чесно. Чи були звернення Києва до швейцарської сторони щодо повернення активів, отриманих незаконним шляхом?
- Швейцарія була однією з перших країн, що заморозила кошти колишніх високопосадовців України. У грудні 2019 року Федеральна рада продовжила ще на один рік, до лютого 2021-го, термін дії відповідних обмежувальних заходів. Наразі до списку включено 13 осіб, чиї активи підлягають блокуванню.
Ольга Танасійчук