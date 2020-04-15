Артем Рибченко, Посол України в Швейцарській Конфедерації

Країна чудових краєвидів і лижних курортів, смачних сирів і точних годинників, найнадійніших банків, які суворо зберігають таємниці, нейтральна держава… Саме так сприймається Швейцарія дуже і дуже багатьма людьми. Останніми роками в уявленні також виникає асоціація зі Всесвітнім економічним форумом у Давосі, куди із задоволенням їздять українські політики.

Але далеко не всі знають, що невеличка Швейцарія належить до тих європейських країн, які надають найбільше гуманітарної допомоги зруйнованому Росією Донбасу та вливають найбільше інвестицій у вітчизняну економіку.

Про те, як Швейцарія допомагає лікарням на Сході України та до яких виняткових заходів із протидії поширенню коронавірусу вдалася Конфедерація, де рівень захворюваності є одним із найвищих у Європі, в інтерв’ю Укрінформу розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації Артем Рибченко.

ПРАЦЮЄМО НАД ЗАЛУЧЕННЯМ ШВЕЙЦАРСЬКИХ КОМПАНІЙ ДО ВИРОБНИЦТВА АПАРАТІВ ШВЛ В УКРАЇНІ

- Пане Посол, пандемія коронавірусу внесла суттєві корективи в плани багатьох людей. Раніше цього року повідомлялося про плани першого в історії візиту до України федерального президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги. Як вплинула нинішня ситуація на такі плани?

- Так, пандемія повністю змінила порядок денний в усьому світі. На мій погляд, вона поділила світ на «до» і «після» COVID-19.

Що стосується двостороннього діалогу – справді, 24-26 березня на запрошення президента України Володимира Зеленського мав відбутися перший в історії дипломатичних відносин державний візит президента Швейцарської Конфедерації в Україну.

Відзначу, що йдеться саме про двосторонній візит, адже востаннє президент Швейцарії Дідьє Буркхалтер відвідав Україну з робочим візитом 7 червня 2014 року, але як діючий голова ОБСЄ.

Посольство разом зі швейцарськими колегами дуже плідно працювало над організацією візиту, який покликаний сприяти особистим контактам між лідерами України та Швейцарії, поглибленню політичного діалогу на всіх рівнях, розширенню напрямів та обсягу співробітництва у багатьох сферах, де особлива увага приділялася бізнесовій складовій.

Крім того, візит передбачав відвідання високими швейцарським гостями не лише столиці України, а й інших важливих для нашої держави регіонів.

Наразі прийнято рішення про перенесення дат візиту на інший термін з урахуванням подолання загрози пандемії.

- Нещодавно президент України Володимир Зеленський мав розмову з Симонеттою Зоммаругою. У її ході йшлося про можливості підтримки ініціативи українських та швейцарських компаній щодо швидкого налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень. Чи є вже якісь конкретні напрацювання?

- Передусім, хочу відзначити позитивну тенденцію активізації контактів між нашими державами на найвищому рівні. Це зустріч президентів України і Швейцарії в січні на полях Всесвітнього економічного форуму, а також нещодавня телефонна розмова, під час якої обговорено широкий спектр питань двосторонніх відносин. Але, звичайно, фокус цієї розмови був зосереджений на питаннях подолання загрози коронавірусу. У тому числі, йшлося про ідею оперативного налагодження в Україні виробництва апаратів штучної вентиляції легень із залученням швейцарського й українського науково-технічного і медичного досвіду. Наразі можу впевнено сказати, що Посольство активно працює на цьому напрямі зі швейцарською стороною, але в силу багатьох факторів мені б не хотілося розкривати деталі процесу, який ще не завершено.

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ШВЕЙЦАРІЯ ЗБІЛЬШИЛА ФУНКЦІЇ АРМІЇ

- Як реагує сама Швейцарія на пандемію? Якими заходами намагається протистояти розповсюдженню хвороби?

- Уряд Швейцарії на своєму засіданні 16 березня визначив ситуацію в країні у зв‘язку із поширенням COVID-19 як надзвичайну – згідно із Законом про епідемію, та ухвалив рішення про посилення існуючих і впровадження нових заходів стосовно населення, організацій, а також кантонів.

Наразі скасовано всі публічні заходи у країні до кінця квітня. Варто відзначити, що згадане обмеження стосується також богослужінь і церковних свят.

На сьогодні у Швейцарії зачинені всі магазини, крім продуктових, школи, спортивні та розважальні заклади. Люди похилого віку та з проблемами із здоров’ям повинні залишатися вдома. Більшість працюють з дому. Обмеження також стосується зібрань громадян понад 5 чоловік.

Через нестачу медичного персоналу в лікарнях приймається допомога інтернів, обговорюється можливість допомоги з боку тих, хто вже перехворів на коронавірус й отримав відповідний імунітет.

Що стосується прикордонних обмежень, на сьогодні діє посилений режим охорони кордону з Італією, Німеччиною, Францією та Австрією. Тільки громадяни Швейцарії і Ліхтенштейну, особи, які мають дозвіл на проживання в Швейцарії, а також особи, що прибувають до країни з професійних причин, мають право в'їжджати в Конфедерацію. Закриті малі прикордонні переходи, відкритими залишаться тільки великі. Призупинено оформлення шенгенських та національних віз.

- Чи є якісь «національні особливості» боротьби з поширенням коронавірусу в Швейцарії?

- Відповідно до федерального законодавства, в умовах пандемії керування країною перебирає на себе уряд – Федеральна рада. Для країни прямої демократії, де кантональні уряди мають широкі повноваження, така тимчасова зміна державного управління є надзвичайною. За оцінками швейцарських істориків та представників політикуму, востаннє подібну ситуацію Конфедерація переживала у часи Другої світової війни.

Дуже важливу роль в умовах пандемії сьогодні надано швейцарській армії. Федеральна рада передала армії функцію закупівлі й розподілу устаткування та медикаментів для швейцарських клінік, у тому числі апаратів ШВЛ. У такий спосіб уряд намагається уникнути надання окремим кантонам переваги.

- Як реагують на суворі обмеження пересічні швейцарці?

- Швейцарці – переважно законослухняні громадяни і дотримуються тимчасових правил. Тим більше, що цифри щодо рівня захворювання в Швейцарії із населенням 8,5 млн чоловік досить високі – 25 913 тисяч підтверджених випадків захворювання, серед яких 1162 померли.

Така ситуація формує більш обмежений спосіб життя громадян, але водночас швейцарці залишаються досить активними.

Хотів би звернути увагу, що тут дуже ініціативно проявляє себе громадський і волонтерський рух. Після оголошення суворих обмежень для людей похилого віку та хворих громадські організації й окремі активісти стали пропонувати свої безоплатні послуги із закупівлі продуктів харчування і медикаментів, різноманітного догляду.

ШВЕЙЦАРІЯ ПІДТРИМАЛА МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС І НАДАЄ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ФРАНЦІЇ ТА ІТАЛІЇ

- А як почувається в умовах пандемії швейцарський бізнес?

- Федеральний уряд передбачив своїм рішенням підтримку, передусім, місцевого малого і середнього бізнесу. Виділено не один мільярд швейцарських франків екстреної допомоги для пом’якшення економічних наслідків пандемії. Цільове спрямування коштів – підтримка зайнятості, а саме – віддалена робота з дому та перехід на скорочений робочий графік, виплати заробітної плати, запобігання банкрутствам, надання пільгових кредитів, підтримка сфери культури і спорту.

У будь-якому разі, криза – це не лише загроза, але й можливості. Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою одним із пріоритетних напрямів визначено відродження економічної дипломатії. Зокрема, Україна може стати високотехнологічним хабом, а також гарантом продовольчої безпеки на Європейському континенті.

- Як взаємодіє Швейцарія із міжнародними партнерами в сьогоднішніх складних умовах?

- Незважаючи на високий рівень готовності Конфедерації до надзвичайних ситуацій, як на законодавчому, так і на організаційному та логістичному рівнях, все ж Швейцарія не стала винятком серед європейських країн, які опинилися у скрутному становищі.

Проте і за таких обставин Швейцарія послідовно виконує роль гуманітарного донора – здійснює допомогу сусіднім Франції та Італії, приймаючи важких хворих із цих країн до своїх медичних закладів, а також надаючи окремі медичні засоби.

Я перебуваю у постійному контакті з моїм швейцарським колегою – Послом Швейцарії в Україні Клодом Вільдом. Ми на регулярній основі обмінюємося інформацією, і, передусім, це стосується громадян обох країн, які перебувають за межами Батьківщини. Обговорюємо потреби, які виникають у зв’язку з пандемією та кроки щодо вирішення цих питань.