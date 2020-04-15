ЄС схвалив безмитне ввезення 750 тис. тонн української кукурудзи

Європейський Союз видав ліцензії на імпорт 750 тис. тонн кукурудзи в рамках квоти для безмитних поставок зерна українського походження.

Про це з посиланням на Reuters повідомляє компанія УкрАгроКонсалт.

«Згідно з офіційними даними, опублікованими минулого тижня, Європейський Союз видав ліцензії на імпорт 750 тис. тонн кукурудзи в рамках квоти для безмитних поставок зерна українського походження», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, загальний обсяг включає 2 партії по 480 тис. тонн і 270 тис. тонн.

Як повідомляв Укрінформ, за даними щомісячного моніторингу аграрної торгівлі, який здійснює Європейська Комісія, за період з грудня 2018 року по листопад 2019 року Україна стала третім світовим експортером продукції аграрного сектору до країн Євросоюзу з показником у 7,3 млрд євро. Більш як 83% українських поставок до Європейського Союзу становили зернові та олійні культури, жири і масла.