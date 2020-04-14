Імпорт товарів зменшився на 3%

У січні-лютому 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт товарів в Україну зменшився на 3%, до 8,54 млрд доларів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"У січні-лютому 2020 року експорт товарів становив 8114,0 млн дол. США, або 102,1% порівняно із січнем-лютим 2019 року, імпорт – 8536,7 млн дол., або 97,0%. Негативне сальдо склало 422,7 млн дол. (у січні-лютому 2019 року негативне – 851,6 млн дол.)", - йдеться у повідомленні.

Зовнішньоторговельні операції у січні-лютому 2020 року проводились із партнерами із 206 країн світу.

Найбільше товарів за вказаний період Україна експортувала до Китаю (на 759,7 млн доларів; на 142,1% більше, ніж за січень-лютий 2019 року), Польщі (на 540,1 млн доларів; на 1,9% більше) та Туреччини (на 466,5 млн доларів; на 10,1% більше).

Більш за все у січні-лютому 2020 року Україна продала на зовнішніх ринках зернових (на 1,70 млрд доларів; на 5,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 1,40 млрд доларів; на 15,8% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 977,1 млн доларів; на 30,6% більше).

Найбільше товарів за два місяці 2020 року Україна імпортувала з Китаю (на 1,34 млрд доларів; на 1,4% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), Німеччини (на 895,0 млн доларів; на 2,9% більше) та Російської Федерації (на 812,7 млн доларів; на 30,0% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту за січень-лютий 2020 року були машини, обладнання та механізми (на 1,67 млрд доларів; на 4,2% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки (на 1,49 млрд доларів; на 13,8% менше), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 1,18 млрд доларів; на 3,0% менше).

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Як повідомлялося, у 2019 році експорт товарів з України становив 50,06 млрд доларів (на 5,8% більше, ніж у 2018 році), імпорт – 60,78 млрд доларів (на 6,3% більше).