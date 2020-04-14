Україна й Угорщина розвиватимуть економічну співпрацю попри пандемію - МЗС

Україна й Угорщина розвиватимуть економічну співпрацю попри пандемію - МЗС

Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто протидію пандемії COVID-19 та економічну співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини.

«Глави МЗС обговорили протидію COVID-19, обмінялися даними щодо динаміки поширення вірусу в Україні та Угорщині, актуальних потреб систем охорони здоров’я двох країн, а також поінформували один одного про заходи українського та угорського урядів задля стримання пандемії», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: МЗС закликає страхові компанії продовжити поліси українцям за кордоном

Зазначається, що особливу увагу Кулеба та Сіярто приділили перспективам економічної співпраці України та Угорщини. Співрозмовники погодилися розвивати її попри коронавірус.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-