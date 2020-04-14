Україна й Угорщина розвиватимуть економічну співпрацю попри пандемію - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто протидію пандемії COVID-19 та економічну співпрацю.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови глав зовнішньополітичних відомств України та Угорщини.

«Глави МЗС обговорили протидію COVID-19, обмінялися даними щодо динаміки поширення вірусу в Україні та Угорщині, актуальних потреб систем охорони здоров’я двох країн, а також поінформували один одного про заходи українського та угорського урядів задля стримання пандемії», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що особливу увагу Кулеба та Сіярто приділили перспективам економічної співпраці України та Угорщини. Співрозмовники погодилися розвивати її попри коронавірус.