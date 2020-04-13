У змінах до бюджету передбачили майже 8,2 мільярда на культуру та інформаційну сферу
Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.
Так, Кабінет міністрів пропонує низку видатків на інституції Міністерства культури та інформполітики зберегти, а деякі видатки – зменшити.
Зокрема, у порівняльній таблиці до законопроєкту зазначається, що фінансова підтримка Національних театрів, на яку передбачалося 1,385 млрд грн, становитиме 1,265 млрд грн.
На Український культурний фонд в оновленому проєкті держбюджету передбачається 400,861 млн грн замість попередньо запланованих 697,438 млн грн.
На збереження національних і державних заповідників – 469,009 млн грн замість 494,009 млн грн.
На Український інститут книги – 100,165 млн грн замість 151,665 млн грн.
Держкомтелерадіо пропонується виділити 1,596 млрд грн замість 1,795 млрд. грн.
На фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України – 1,533 млрд грн замість 1,711 млрд. грн.
На Держкіно – 468,443 млн грн замість 775,683 млн грн.
На Державну службу з етнополітики – 16,273 млн грн замість 18,063 млн грн.
На Український інститут національної пам’яті – 65,106 млн грн замість 129,886 млн грн.
Видатки на Національний меморіал Героям Небесної сотні – Музей Революції гідності мають становити 35,179 млн грн замість 96,908 млн грн.
Практично скасовано гранти Президента молодим діячам мистецтва – 200 тис. грн замість 4,1 млн грн.
Скасовано, зокрема, видатки на розкриття туристичного потенціалу, на що було передбачено 240 млн грн; "Зшивання країни" – проєкт мобільності молоді, на який планувалося 500 млн грн.
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня не змогла ухвалити зміни до держбюджету на 2020 рік і направила проєкт на доопрацювання.
Перед тим, 29 березня, глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що видатки на культуру максимально збережено.