У змінах до бюджету передбачили майже 8,2 мільярда на культуру та інформаційну сферу

У законопроєкті про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№3279-д) пропонується передбачити видатки Міністерству культури та інформаційної політики в розмірі 8,162 млрд грн.

Відповідна інформація опублікована на сайті Верховної Ради.

Так, Кабінет міністрів пропонує низку видатків на інституції Міністерства культури та інформполітики зберегти, а деякі видатки – зменшити.

Зокрема, у порівняльній таблиці до законопроєкту зазначається, що фінансова підтримка Національних театрів, на яку передбачалося 1,385 млрд грн, становитиме 1,265 млрд грн.

На Український культурний фонд в оновленому проєкті держбюджету передбачається 400,861 млн грн замість попередньо запланованих 697,438 млн грн.

На збереження національних і державних заповідників – 469,009 млн грн замість 494,009 млн грн.

На Український інститут книги – 100,165 млн грн замість 151,665 млн грн.

Держкомтелерадіо пропонується виділити 1,596 млрд грн замість 1,795 млрд. грн.

На фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України – 1,533 млрд грн замість 1,711 млрд. грн.

На Держкіно – 468,443 млн грн замість 775,683 млн грн.

На Державну службу з етнополітики – 16,273 млн грн замість 18,063 млн грн.

На Український інститут національної пам’яті – 65,106 млн грн замість 129,886 млн грн.

Видатки на Національний меморіал Героям Небесної сотні – Музей Революції гідності мають становити 35,179 млн грн замість 96,908 млн грн.

Практично скасовано гранти Президента молодим діячам мистецтва – 200 тис. грн замість 4,1 млн грн.

Скасовано, зокрема, видатки на розкриття туристичного потенціалу, на що було передбачено 240 млн грн; "Зшивання країни" – проєкт мобільності молоді, на який планувалося 500 млн грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня не змогла ухвалити зміни до держбюджету на 2020 рік і направила проєкт на доопрацювання.

Перед тим, 29 березня, глава уряду Денис Шмигаль заявляв, що видатки на культуру максимально збережено.