Великодній кошик-2020: у скільки обійдуться продукти

Вартість великоднього кошика, за середніми цінами по Україні, становитиме в цінах березня близько 620 грн - на 16,5% більше, ніж торік. Якщо ж додати овочі, яблука та червоне вино, то вартість зросте до 801 грн.

Про це поінформував директор національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомила пресслужба ІАЕ.

"2020 року вартість великоднього кошика – за середніми цінами по Україні станом на березень – складе близько 620 грн. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 88 грн – тобто на 16,5% – дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн", - ідеться у повідомленні.

Лупенко уточнив, що вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – становитиме близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками, пояснив науковець. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі ажіотажу через запровадження карантину у зв’язку з COVID-19.

За інформацією Лупенка, найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 110 грн із розрахунку 195-230 грн за 1 кг. Порівняно з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2%, а домашньої ковбаси – на 13,5%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Наголошується, що найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 20 грн (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який залишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

За інформацією експерта, у разі наповнення великоднього кошика іншими (неосновними) складовими - помідори, огірки, яблука, червоне вино – його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн, або на 12,7%, більше вартості кошика такого ж складу в 2019 році.