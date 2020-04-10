Великодній кошик-2020: у скільки обійдуться продукти
Про це поінформував директор національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" (ІАЕ) Юрій Лупенко, повідомила пресслужба ІАЕ.
"2020 року вартість великоднього кошика – за середніми цінами по Україні станом на березень – складе близько 620 грн. За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 88 грн – тобто на 16,5% – дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн", - ідеться у повідомленні.
Лупенко уточнив, що вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – становитиме близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.
Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками, пояснив науковець. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі ажіотажу через запровадження карантину у зв’язку з COVID-19.
За інформацією Лупенка, найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 110 грн із розрахунку 195-230 грн за 1 кг. Порівняно з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2%, а домашньої ковбаси – на 13,5%. Сало (0,5 кг) обійдеться в 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.
Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 55 грн (70-115 грн за 1 кг).
Наголошується, що найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 20 грн (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який залишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.
За інформацією експерта, у разі наповнення великоднього кошика іншими (неосновними) складовими - помідори, огірки, яблука, червоне вино – його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн, або на 12,7%, більше вартості кошика такого ж складу в 2019 році.