Великдень – у трійці найулюбленіших свят українців

В Україні понад 79% відсотків українців вважають найпопулярнішим офіційним святом Різдво, 77% - Великдень і 74% - Новий рік. Наступний за рейтигом - Міжнародний жіночий день, який люблять 40%.

Про це свідчать дані всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Дослідження показало, що загалом українці ставляться до свят з любов‘ю та повагою; лише 2% опитаних не ставляться до яких-небудь офіційних свят як до важливих або улюблених. Найпопулярнішими офіційними святами українців є: Різдво Христове – 79%; Пасха (Великдень) – 77%; Новий рік – 74%; Міжнародний жіночий день – 40%; День Перемоги – 33%; Трійця – 31%; День Незалежності України – 19%", - йдеться в пресрелізі опитування.

Як відзначають соціологи КМІС, порівняно з 2018 роком (у опитуванні 2019 р. питання про свята не ставилося) зменшилася кількість тих, хто вважає улюбленими святами Великдень - з 82% до 77%, Різдво - з 81% до 79%, Новий рік - з 79% до 74%, Міжнародний жіночий день - з 45% до 40% та Трійцю - з 35% до 31%.

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Що ж до регіональних вподобань, то найбільша кількість тих, хто вважає важливими релігійні свята, сконцентрована у Західному регіоні (Різдво є найулюбленішим для 88%, Великдень - 86%, Трійця - 50%), а от у Східному регіоні Різдво назвали улюбленим- 72%, Великдень - 69%, Трійцю - 21%. У Південном регіоні, відповідно - 75%, 78%, 26%; у Центральному - 76%, 73%, 24.

Новий рік є найбільш популярним святом у Східному регіоні (88%) та Південному – 82%, у Центральному - в цього свята 72% симпатиків, і найменше у Західному регіоні - 63%.

Як зазначається, найменш популярні офіційні свята українців – День захисника України (13%), День міжнародної солідарності трудящих (11%) і День Конституції (7%).

Втім, за останні два роки збільшилася кількість тих, хто вважає улюбленими святами День Незалежності України (з 16% до 19%) та День захисника України (з 11% до 13%).

При цьому День Захисника України відносно більше люблять у Західному регіоні (15%), найменший показник у Східному регіоні (10%). У Центральному та Південному регіонах цей показник налічує 13% і 12% відповідно.

День Незалежності України найбільше поважають у Західному регіоні (30%), найменше – у Східному регіоні (11%). Центральний та Південний регіони у своєму ставленні до цього свята ближчі до Сходу - відповідно 17% та 14%.

Міжнародний жіночий день найбільше святкують у Східному (56%) та Південному регіонах (55%), на Заході у нього лише 25% симпатиків, у Центрі- 36%.

День Перемоги найбільше поважають і люблять у Південному та Східному регіонах (50% і 64% відповідно), найменш – у Західному (9%); у Центральному регіоні його вважають важливим 25% опитаних.

Що ж до Дня Конституції, то його серед важливих свят його назвали у Східному регіоні 2% опитаних, у Західному – 9%, у Центральному та Південному регіонах однаково – 7%.

Опитування проводилося з 8 по 18 лютого 2020 року, методом особистого інтерв'ю опитано 2038 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-х ступеневою стохастичною вибіркою, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн–ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.