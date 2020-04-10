Нацбанк порахував інфляцію у березні – що подорожчало, а що подешевшало

У березні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3% (з 2,4% у лютому). У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.

Про це з посиланням на Держстат повідомляє Національний банк України.

"У березні 2020 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 2,3% (з 2,4% у лютому). У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. Споживча інфляція очікувано перебувала нижче цільового діапазону 5% ± 1 в.п. Утім, вона й надалі сповільнювалася суттєвіше порівняно з траєкторією прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зростання цін стримували кілька факторів. По-перше, суттєве здешевлення енергоносіїв на світових ринках. По-друге, відображення ефектів від торішнього зміцнення гривні. По-третє, збільшення пропозиції сирих продуктів харчування, зокрема внаслідок теплої погоди.

"Ці чинники переважили вплив на ціни з боку березневого послаблення гривні та ажіотажного попиту на окремі товари після запровадження карантинних заходів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що базова інфляція майже не змінилася і становила 3,1% р/р (3,0% р/р у лютому). Водночас динаміка цін за компонентами була різноспрямованою.

Так, падіння цін на непродовольчі товари уповільнилося до 1,9% р/р. Зокрема, через послаблення гривні в березні зменшилися темпи падіння цін на одяг та взуття, електроніку, побутову техніку, автомобілі. Через цей же чинник разом із збільшенням попиту дещо швидшими темпами дорожчали медичні товари та ліки, мило, туалетний папір.

Зростання цін на продукти харчування з високим ступенем обробки сповільнилося до 3,9% р/р. Високий врожай зернових сприяв зниженню темпів подорожчання хліба та борошняних виробів. Збільшення імпортної пропозиції зумовило уповільнення зростання цін на молочні продукти. Ціни на рис та оливкову олію були нижчими, ніж рік тому, все ще відображаючи ефект від торішнього зміцнення гривні.

Темпи зростання вартості послуг знизилися (до 9,9% р/р). Це може пояснюватися насамперед запровадженням карантинних заходів у другій половині березня. Транспортні обмеження, соціальне дистанціювання та очікування щодо ймовірного падіння доходів знизили попит на більшість послуг. Як результат, вартість послуг закладів громадського харчування, відпочинку, спорту, особистого догляду практично не змінилася за місяць, а темпи зростання в річному вимірі знизилися. Водночас через поширення коронавірусу і послаблення гривні прискорилося подорожчання у сфері страхування здоров'я.

Збереглося падіння цін на сирі продукти харчування (на 1,1% р/р). З одного боку, окремі товари в цій групі подорожчали внаслідок ажіотажного попиту населення і часткового звуження пропозиції після запровадження карантинних заходів. Так, прискорилося зростання цін на гречану крупу, часник, лимони яловичину, свинину. З іншого боку, ціни на овочі, зокрема й борщового набору, залишалися нижчими, ніж торік, хоча й зросли упродовж місяця.

Падіння вартості кормів та нарощування внутрішнього виробництва зумовили подальше падіння цін на яйця. Ці ж фактори разом із забороною на ввезення до ЄС та деяких інших країн через пташиний грип (до 7 березня 2020 року) сприяли здешевленню курятини.