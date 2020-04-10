Ціни на продукти вже тиждень не зростають - Нацбанк

За останній тиждень ціни на продукти в Україні припинили зростати, а окремі з них, у тому числі на овочі - знизились.

Про це йдеться в економічному огляді Національного банку за 10 квітня.

"За останній тиждень у середньому ціни на продукти харчування припинили зростати, а на окремі з них, у тому числі на овочі - знизились. Послаблення ажіотажу сприяло сповільненню зростання цін на гречку та інші крупи", - йдеться в документі.

У НБУ навели дані моніторингу, згідно з яким ціни продукти харчування та безалкогольні напої за тиждень із 3 по 9 квітня порівняно з попереднім тижнем сукупно не змінилися в ціні (подорожчання на 0%).

Ціни на хліб порівняно з минулим тижнем знизились на 0,1%, м'ясопродукти - на 0,1%, на кисломолочну продукцію - на 0,3% тощо.

Гречані крупи за тиждень подорожчали на 0,3%, тоді як ячні, вівсяні крупи та пшоно подешевшали.

Також знизилися ціни на всі овочі борщового набору - загалом на 1,6% порівняно з попереднім тижнем. Яблука подешевшали на 0,2%, банани - на 0,9%, однак продовжили дорожчати лимони (на 8% до попереднього тижня), що відображає вплив меншого врожаю в Туреччині та високий попит на них.

Моніторинг спирався на онлайн-ціни в супермаркетах України.

В огляді зазначається, що ціни на ліки припинили зростання, паливо дешевшає, що може бути пов'язано зі зміцненням національної грошової одиниці. Водночас ресторанні страви з доставкою дорожчають, що відбувається на тлі стійкого попиту.

Як повідомляв Укрінформ, в огляді за 3 квітня Національний банк зазначав, що ціни на продукти харчування, за оперативними даними, продовжують зростати, однак за останній тиждень ажіотаж послабився. Найвищими темпами тоді дорожчали овочі борщового набору, крупи, особливо гречка, та цитрусові. Зростання цін на окремі товари відображало як підвищений попит, так і звуження пропозиції.