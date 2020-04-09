ВВП України цьогоріч може зменшитися на 3,5% - Світовий банк

Економіка України за підсумками 2020 року може зменшитися на 3,5% через негативний вплив пандемії COVID-19.

Про це йдеться у новому прогнозі Світового банку.

"У разі, якщо кризу охорони здоров’я (викликану коронавірусом – ред.) буде подолано до другого півріччя, та буде прогрес у напрямку головних реформ, економіка (України – ред.) зменшиться на 3,5% у 2020 році", - йдеться у прогнозі.

Рівень інфляції у 2020 році може зрости до 8,9%.

За даними Світового банку, пандемія коронавірусу вдарить цього року по економіці України у трьох напрямках.

По-перше, впадуть грошові доходи та споживання через раптові обмежувальні заходи в рамках карантину, в тому числі у зв'язку з припиненням роботи сфери послуг і транспорту.

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По-друге, падіння надходжень грошей від заробітчан через зниження економічної активності в Польщі та інших країнах ЄС.

По-третє, падіння світових цін на сировину, що вплине на експорт України.

Водночас, у Світовому банку прогнозують, що у 2021 році ВВП країни може вже зрости на 3%, а у 2022 – на 4 % в разі продовження необхідних реформ, боротьби з корупцією та збереження макроекономічної стабільності.