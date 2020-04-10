Світовий банк дає Україні $50 мільйонів для підтримки вразливих верств населення

Світовий банк додатково виділив Україні 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу.

Про це домовилися представники Кабінету міністрів України та Світового банку на зустрічі в Києві, інформує пресслужба Міністерства соціальної політики.

"Вже в травні цього року Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ці кошти направлять на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.

Також за рахунок цих коштів на час карантину підвищать розмір субсидії і знімуть обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.

У Мінсоцполітики інформують, що кошти надаються як додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року.

Зазначається, що кошти будуть перераховуватися до Державного бюджету України за умови забезпечення урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації для одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності.

При цьому передбачається розширення програми допомоги малозабезпеченим сім'ям.

У відомстві також інформують, що Україна отримає додаткові кошти від Світового банку в розмірі 150 мільйонів доларів. Серед них, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту загалом.

Станом на 9:00 10 квітня в Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.