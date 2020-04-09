Рада узгодила основні статті оновленого держбюджету - Шмигаль

Верховна Рада узгодила основні статті оновленого lержбюджету, і відповідні зміни нардепи можуть підтримати вже наступного тижня.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з послом Канади в Україні Ларисою Ґаладзою, інформує Урядовий портал.

Зокрема, очільник eряду зупинився на важливості якнайшвидшого прийняття змін до lержбюджету, адже це дозволить надати фінансову допомогу пенсіонерам та збільшити надбавки медикам.

"Верховна Рада узгодила основні видаткові статті оновленого lержбюджету. До кінця робочого тижня ми ще працюємо з профільним rомітетом. І вже наступного тижня ми очікуємо, що народні депутати проголосують за зміни до lержбюджету", – зазначив Шмигаль.

Він повідомив послу про кроки, які уряд робить у протидії поширенню коронавірусної хвороби. Зокрема щодо підтримки медичних працівників, соціально вразливих верств населення, людей, що втратили роботу, малого та середнього бізнесу.

Прем’єр також розповів послу про створення Фонду по боротьбі з коронавірусом. У свою чергу Лариса Галадза поділилася досвідом Канади у боротьбі з коронавірусом та зазначила, що Україна вживає правильні заходи.

Крім того, під час зустрічі обговорювалася ситуація з передачею "чорних скриньок" українського літака, що був збитий в Ірані.

"Ми вийшли на розуміння того, що "чорні скриньки" з цього літака можливо повернути в Україну. Робота триває, незважаючи на інші виклики", – зазначив Шмигаль.

Він також подякував Канаді за підтримку України та твердість у збереженні санкцій проти РФ. У свою чергу посол зазначила, що Канада не відходить від цього курсу та й у подальшому має намір на зовнішньополітичній міжнародній арені акцентувати на цьому.

Як повідомлялось, законопроєкт №3276 про внесення поправок до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн

8 квітня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що законопроєкт № 3276 про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік буде переданий на розгляд парламенту вже найближчими днями. За його словами, в Бюджетному комітеті доопрацьовується проєкт основних змін до бюджету на 2020 рік, (в якому) в тому числі, передбачено заходи на боротьбу з коронавірусом, створення Фонду для боротьби з коронавірусом в розмірі 66,3 млрд грн.

Станом на ранок 9 квітня в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 1892 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 57 летальних, 45 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 224 нових випадки.

Фото: КМУ