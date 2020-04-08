Скорочення видатків бюджету торкнеться зарплат чиновників та низки заходів - Мінфін

Основне скорочення видаткової частини Державного бюджету на 2020 рік відбудеться за рахунок зменшення фінансування фестивалів, форумів, культурних заходів, зарплат держчиновників та капітальних видатків, які не є першочерговими.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми скоротили видатки на фестивалі, форуми, культурні заходи, частину спортивних заходів, статистичні спостереження, відрядження. Також було скорочено частково заробітню плату у державному секторі, а також капітальні видатки, які не є першочерговими", - сказав Марченко.

Він наголосив, що наразі Україні необхідна підтримка МВФ, адже це не тільки ресурс для бюджету, а й позитивний сигнал для інших кредиторів.

Як повідомлялось, законопроєкт №3276 про внесення поправок до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, у документі, який зараз доопрацьовується у бюджетному комітеті, основні параметри держбюджету не змінилися - зміни стосуються переважно видаткової частини.