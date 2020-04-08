Зміни до бюджету передадуть на розгляд Ради "сьогодні-завтра" – глава Мінфіну
Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На сьогодні в Бюджетному комітеті доопрацьовується проєкт основних змін до бюджету на 2020 рік, (в якому) в тому числі, передбачено заходи на боротьбу з коронавірусом, створення Фонду для боротьби з коронавірусом в розмірі 66,3 млрд грн. Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, з МВФ та Світовим банком",- сказав Марченко.
За його словами, МВФ стежить за бюджетним процесом.
"Ми основні показники з ними (міжнародними партнерами - ред.) узгодили, і є сподівання, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи, (щоб) виконати умови МВФ, щоб розбудовувати фінансування", - додав міністр.
Він уточнив, що основні параметри держбюджету не зазнали змін порівняно з редакцією документа, що вносилася на розгляд парламенту наприкінці березня.
"Щодо основних показників бюджету, то вони не змінились, дефіцит залишився у розмірі 298 млрд грн, або 7,5% ВВП. Доходи ми теж не змінювали, основні зміни торкнулись видатків. На сьогодні бюджет доопрацьовується, є сподівання, що сьогодні-завтра цей бюджет буде подано комітетом на розгляд парламенту", - підсумував Марченко.
Як повідомлялось, законопроєкт №3276 про внесення поправок до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет.
Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.