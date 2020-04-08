Зміни до бюджету передадуть на розгляд Ради "сьогодні-завтра" – глава Мінфіну

Законопроєкт № 3276 про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік буде переданий на розгляд парламенту вже найближчими днями.

Про це на брифінгу після засідання уряду сказав міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні в Бюджетному комітеті доопрацьовується проєкт основних змін до бюджету на 2020 рік, (в якому) в тому числі, передбачено заходи на боротьбу з коронавірусом, створення Фонду для боротьби з коронавірусом в розмірі 66,3 млрд грн. Ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами, з МВФ та Світовим банком",- сказав Марченко.

За його словами, МВФ стежить за бюджетним процесом.

"Ми основні показники з ними (міжнародними партнерами - ред.) узгодили, і є сподівання, що на цьому тижні депутатський корпус підтримає ці ініціативи, (щоб) виконати умови МВФ, щоб розбудовувати фінансування", - додав міністр.

Він уточнив, що основні параметри держбюджету не зазнали змін порівняно з редакцією документа, що вносилася на розгляд парламенту наприкінці березня.

"Щодо основних показників бюджету, то вони не змінились, дефіцит залишився у розмірі 298 млрд грн, або 7,5% ВВП. Доходи ми теж не змінювали, основні зміни торкнулись видатків. На сьогодні бюджет доопрацьовується, є сподівання, що сьогодні-завтра цей бюджет буде подано комітетом на розгляд парламенту", - підсумував Марченко.

Як повідомлялось, законопроєкт №3276 про внесення поправок до державного бюджету на 2020 рік Верховна Рада відхилила 30 березня. Депутати відправили його на доопрацювання в комітет.

Законопроєктом пропонувалося скоротити доходи держбюджету на 122,9 млрд грн (із 1,096 трлн гривень до 972,6 млрд гривень), а витрати збільшити на 79 млрд грн (із 1,184 трлн гривень до 1,263 трлн гривень). Граничний дефіцит бюджету пропонувалося збільшити в 3,1 раза — з 96,3 млрд гривень до 298,4 млрд гривень. Передбачалося створення Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 в обсязі 97,1 млрд грн.