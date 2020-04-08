Зеленський визначив склад двох делегацій для переговорів з МБРР

Президент Володимир Зеленський визначив склад делегації для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику для додаткового фінансування проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Відповідне розпорядження Президента №243/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

Згідно з документом, Президент розпорядився створити делегацію України для цих переговорів у такому складі:

Віталій Музиченко - заступник міністра соціальної політики, глава делегації,

Тамара Андрієва - директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції,

Олена Левчук - заступник директора Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод - начальник відділу підтримки проектів з МФО та іноземними країнами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,

Володимир Хоманець - Директор Департаменту дипломатії МЗС,

Олена Шведенко - начальник відділу співпраці з Групою Світового банку Департаменту міжнародних фінансових проєктів Міністерства фінансів.

Глава держави також уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання Угоди про позику (Додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України") між Україною та МБРР.

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Крім того, розпорядженням №244/2020-рп Зеленський розпорядився створити делегацію для участі у переговорах з МБРР щодо укладення Угоди про позику (Додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") в такому складі:

Ірина Микичак - перший заступник міністра охорони здоров'я, глава делегації,

Андрій Скіпальський - генеральний директор Директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, заступник глави делегації,

Тамара Андрієва - директор Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції,

Юрій Білан - головний консультант з питань закупівель Проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" Міністерства охорони здоров'я (за згодою),

Олена Левчук - заступник директора Департаменту багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод - начальник відділу підтримки проектів з МФО та іноземними країнами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства,

Денис Михайлюк - радник відділу міжнародних економічних організацій Департаменту економічної дипломатії МЗС,

Оксана Мовчан - заступник голови Національної служби здоров'я,

Наталія Рябцева - заступник голови Національної служби здоров'я,

Оксана Сухорукова - генеральний директор Директорату медичних послуг Міністерства охорони здоров'я,

Наталія Хіміч - консультант з підтримки Міністерства охорони здоров'я в підготовці та супроводі матеріалів для залучення додаткових фінансових ресурсів за Проєктом "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" МОЗ (за згодою),

Олена Шведенко - начальник відділу співпраці з Групою Світового банку Департаменту міжнародних фінансових проєктів Міністерства фінансів.

Крім того, Президент уповноважив міністра охорони здоров'я Максима Степанова на підписання Угоди про позику (Додаткове фінансування Проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей") між Україною та МБРР.

Фото: president.gov.ua