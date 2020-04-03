Україна зацікавлена у нарощені товарообороту з Південною Кореєю

Україна зацікавлена в активізації двостороннього торговельно-економічного співробітництва з Південною Кореєю.

Про це в ході зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє пресслужба міністерства.

"Республіка Корея є одним з наших основних торгових партнерів у Східній Азії. У 2019 році товарообіг між нашими країнами збільшився до 831,7 млн дол. США. Ми зацікавлені в активізації двостороннього співробітництва у цій сфері, а також у збільшенні прямих інвестицій в економіку України, гарантуючи захист власності та прав інвестора", - зазначив Петрашко.

За його словами, перспективним напрямом у відносинах з Кореєю є сільське господарство, зокрема, нарощення експорту та розширення номенклатури с/г та харчової продукції, реалізація спільних проектів з виробництва сільгосптехніки, прискорення процесу сертифікації в Кореї молочної продукції та продуктів птахівництва, залучення корейських інвестицій в сільське господарство України.

Як відомо, станом на 1 січня 2020 року в економіку України залучено 201,99 тис. дол. США інвестицій з Південної Кореї. Найбільший обсяг інвестицій спрямовано до підприємств у сфері промисловості – 74,3%; професійної, наукової та технічної діяльності – 23,6%; оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 1,7%.