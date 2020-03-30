Із Південної Кореї в Україну доставили 100 тисяч ПЛР-тестів

В Україну з Південної Кореї прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"З міста Сеула (Республіка Корея) до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів виробництва компанії SolGent для виявлення COVID-19. Постачання здійснила компанія Caremille для потреб системи охорони здоров'я України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, які мають належні умови для зберігання.

За даними ОП, Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин.

Вантаж доправлено в Україну з ініціативи Офісу Президента, координацію здійснював посол України в Республіці Корея Олександр Горін.

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 березня офіційно підтверджено 480 випадків зараження коронавірусом, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки.

Фото: president.gov.ua