МОЗ радить дзвонити на “гарячі лінії”, якщо відмовили у тесті на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я закликало українців повідомляти про випадки відмови у тестуванні на коронавірус на "гарячу лінію" відомства чи на телефони, вказані на сайтах облдержадміністрацій.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 30 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Ми отримуємо повідомлення від населення про те, що їм відмовляють у тестуванні. Я хочу звернутися до всіх медиків, а також до громадян, які мають підстави для проведення тестування. На нашому сайті МОЗ, а також на сайтах облдержадміністрацій є гарячі лінії. Про кожну відмову в тестуванні, будь ласка, повідомляйте на гарячу лінію", - сказав Ляшко.

Джерело: сайт МОЗ

Він зазначив, що на національному та регіональному рівні з фахівцями буде розглядатися кожне таке звернення, щоб максимально забезпечити проведення тестувань всіх, хто цього потребує.

В Україні станом на 10:00 30 березня зафіксовано вже 480 випадків коронавірусної хвороби.

Станом на ранок 30 березня у світі на коронавірус захворіли 722 202 особи, з них 151 766 одужали і 33 976 померли.

В Україні підтверджено 480 випадків захворювання на COVID-19.