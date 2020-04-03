Мінекономіки моніторить ціни в торгових мережах

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України запевнило, що слідкує за цінами в торгових мережах та вирішує питання з продовольчими ринками.

Про це сказав міністр Мінекономіки Ігор Петрашко під час зустрічі провідними аграрними асоціаціями, повідомляє пресслужба міністерства.

«Активний діалог і консолідація зусиль міністерства, профільних асоціацій та виробників є важливим для розвитку галузі, особливо в часи карантинних заходів. Сьогодні ми намагаємося, щоб усі обмеження, які дійсно потрібні для протидії COVID-19, мали мінімальний вплив на бізнес. Ми працюємо над тим, щоб не зупиняти вантажоперевезення, не зупиняти експорт. Ми моніторимо ціни, слідкуємо, що відбувається в торгових мережах. Зараз вирішуємо питання з продовольчими ринками. Одним з ключових питань для нас було і є збереження максимальної кількості робочих місць”, - зазначив міністр.

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Важливою темою під час зустрічі стало обговорення алгоритму дій щодо імплементації земельної реформи та врахування усіх аспектів, пов'язаних, наприклад, з наданням фінансової підтримки малим фермерам для придбання земельних ділянок, створенням прозорих умов для всіх учасників та ін.

З боку представників асоціацій були підняті такі питання, як важливість державної підтримки аграріїв (її збереження та удосконалення), розвиток тваринництва, необхідність прийняття законопроєкту про кооперацію, підтримка фермерства та ін.