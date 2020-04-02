В Україні на 40% подорожчала ріпчаста цибуля

Ціни на цибулю в Україні станом на початок квітня 2020 року, в середньому, на 40% вище, ніж рік тому і не знизяться до нового врожаю.

Про це повідомляє аналітична платформа Еast-fruit.

«На сьогодні ріпчаста цибуля в Україні вже коштує в середньому на 40% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас, за думку учасників ринку, позитивні цінові тенденції на ринку цибулі збережуться аж до масового надходження на ринок цибулі нового врожаю», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що якщо ще на початку поточного тижня українським виробникам вдавалося продавати цибулю за ціною 18-20 грн/кг, то на сьогодні пропозиція цієї продукції на внутрішньому ринку дещо збільшилася за рахунок імпортної ріпчастої цибулі і продавцям, незважаючи на досить активний попит, все-таки довелося дещо знизити відпускні ціни. Таким чином, реалізація вітчизняної цибулі зараз ведеться за ціною 16-17 грн/кг, що в середньому все одно на 37% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

За інформацією експертів, невелике зниження ціни відбулося внаслідок відновлення імпорту цибулі з Казахстану, Узбекистану і Польщі через пожвавлення попиту на ринку. Імпортери продають її в Україні від 15 грн/кг. Незважаючи на це, попит на продукцію зростає щодня в умовах гострого дефіциту пропозиції місцевої продукції.

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У сховищах українських фермерів, стверджують аналітики Еast-fruit, запаси цибулі мінімальні. За їхніми словами, більшість господарств распродали вже весь наявний обсяг, а ті, хто може користуватися певними запасами, зараз зупинили продаж, нагнітаючи тим самим на ринку ажіотаж серед покупців і відповідно зростання цін.