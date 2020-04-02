Розподіл вуглеводнів: міжвідомча комісія назвала переможців трьох конкурсів

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (УРП) назвала переможців трьох конкурсів - щодо Ічнянської, Грунівської та Охтирської нафтогазових ділянок. Остаточне рішення має ухвалити Кабінет міністрів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"1 квітня на засіданні Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції прийнято рішення рекомендувати переможців трьох конкурсів з УРП щодо Ічнянської, Грунівської та Охтирської ділянок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за результатами оцінки заявок компанія York Energy буде рекомендована переможцем щодо Ічнянської ділянки, а EPH (Nafta) - переможцем щодо Охтирської та Грунівської ділянок.

У міністерстві пояснили, що ці рекомендації комісії будуть передані Кабінету міністрів для прийняття остаточного рішення щодо затвердження переможців конкурсів.

Відповідно до конкурсних умов, компанії зобов'язані інвестувати у розвідку не менш як 1,9 млрд грн та пробурити не менше 7 свердловин, поінформували в Мінекоенерго.

Як повідомляв Укрінформ, п’ять компаній подали заявки на участь у конкурсі на укладання угод про розподіл вуглеводнів, які будуть видобуватися на ділянках Грунівська, Ічнянська та Охтирська. Це стало відомо 4 лютого 2020 року за результатами розкриття конвертів із заявками на участь у конкурсі.

На видобуток вуглеводнів за УРП на ділянці Охтирська претендували три компанії: ТОВ «Нафтогазенергія»; АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) та EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди).

На роботу на ділянці Ічнянська претендувала одна компанія - ЙОРК ЕНЕРДЖИ (Ю-КЕЙ) ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.

На ділянку Грунівська отримано заявки від двох компаній: АТ «Укргазвидобування» спільно з Верміліон Юкрейн Експлорейшен ВV (Vermilion Ukraine Exploration B V) та EP UKRAINE В.V. (Schiphol, Нідерланди).

Читайте також: Міненерго закликало керівників шахт змінювати умови праці на час карантину

Раніше Кабінет міністрів продовжив конкурс на укладення угод про розподіл продукції на Грунівській, Ічнянській і Охтирській нафтогазових ділянках до 4 лютого 2020 року, замінивши тримісячний термін на шестимісячний.

Конкурс проводиться згідно з постановами Кабінету міністрів України від 08.12.2018 №№1178, 1181, 1185 (зі змінами, внесеними постановами Кабінету міністрів від 23.10.2019 №№ 899, 900, 901).