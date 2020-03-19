Міненерго закликало керівників шахт змінювати умови праці на час карантину

Міністерство енергетики та захисту довкілля закликало керівників шахт перевести на дистанційну роботу працівників, які не залучені до виконання критичних функцій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекоенерго за результатами селекторної наради з керівниками вугільних підприємств, яку провели т. в. о. міністра Віталій Шубін та заступник міністра Олексій Рябчин.

"Олексій Рябчин поінформував про заходи, які вживає Мінекоенерго для забезпечення сталої роботи енергетичного сектору в умовах запровадження карантину. Зокрема, звернув увагу керівників шахт на можливість максимального переведення працівників, які не залучені до виконання критичних функцій, на дистанційну роботу згідно з постановою від 11.03.2020 № 211", - йдеться у повідомленні.

Віталій Шубін наголосив про важливість здійснення попереджувальних заходів на підприємствах для збереження здоров’я працівників. Звернув увагу на необхідність посилення пропускного контролю та ізоляції працівників за найменших ознак захворювання з метою запобігання поширенню інфекції.

Керівники підприємств поінформували про організацію роботи підприємств в умовах карантину та заходи для запобігання поширенню вірусної інфекції. Зокрема, організовано вимірювання температури при вході працівників на роботу, закупівлю дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, вирішено питання щодо підвезення працівників тощо.

Зазначається, що Мінекоенерго також опрацьовує міжнародний досвід реагування в умовах надзвичайної ситуації з метою забезпечення роботи галузі.

За підсумками наради дано доручення щодо розробки дієвих організаційних заходів для забезпечення роботи шахт з урахуванням потенційних обмежень в умовах розповсюдження коронавірусу.

"Ці мінімальні критичні заходи повинні включати забезпечення охорони об’єктів життєзабезпечення, складів, будівель і споруд, забезпечення шахт в частині провітрювання, водовідлив та функціонування іншої критичної енергетичної інфраструктури до поновлення повноцінної експлуатації гірничих підприємств", - розповіли в Мінекоенерго.