Мінекономіки та учасники ринку узгодили граничний обсяг експорту пшениці

Міністерство економіки, торгівлі та сільського господарства України підписало з учасниками зернового ринку меморандум про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим до 30 червня 2020 року, на рівні 20,2 млн тонн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства разом з учасниками зернового ринку підписали документ про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим у 2019/2020 маркетинговому році, тобто до 30 червня 2020 року – на рівні 20,2 млн тонн», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що меморандум має на меті забезпечити прогнозованість експорту, стабільність ринку зерна всередині країни, а також запобігти підвищенню цін на борошно.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зазначив, що Україна залишається стабільним та надійним партнером постачання зерна на зовнішні ринки.

Але, з огляду на швидкий розвиток подій, наголосив він, міністерство буде ретельно моніторити темпи експорту пшениці і вчасно вживати необхідних заходів для забезпечення національної продовольчої безпеки.

Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».

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Як повідомлялося, з початку 2019/2020 маркетингового року (1 липня 2019 року) по 26 березня, за даними Державної фіскальної служби з України, було експортовано майже 18 млн тонн пшениці, суміші пшениці та жита з борошном у перерахунку на зерно, з них продовольчої пшениці (з борошном у перерахунку на зерно) – 11,1 млн тонн. Річна потреба внутрішнього ринку у продовольчій пшениці в Україні становить 4,8 млн тонн.