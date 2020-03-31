Мінекономіки та учасники ринку узгодили граничний обсяг експорту пшениці
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства разом з учасниками зернового ринку підписали документ про встановлення граничного обсягу пшениці, який може бути експортованим у 2019/2020 маркетинговому році, тобто до 30 червня 2020 року – на рівні 20,2 млн тонн», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що меморандум має на меті забезпечити прогнозованість експорту, стабільність ринку зерна всередині країни, а також запобігти підвищенню цін на борошно.
Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зазначив, що Україна залишається стабільним та надійним партнером постачання зерна на зовнішні ринки.
Але, з огляду на швидкий розвиток подій, наголосив він, міністерство буде ретельно моніторити темпи експорту пшениці і вчасно вживати необхідних заходів для забезпечення національної продовольчої безпеки.
Додаток до Меморандуму про взаєморозуміння підписали: Американська торговельна палата в Україні, Українська зернова асоціація, Європейська бізнес асоціація, Міжнародна асоціація торгівлі зерном та кормами (GAFTA), ГС «Всеукраїнський аграрний форум», ГС «Борошномели України».
Як повідомлялося, з початку 2019/2020 маркетингового року (1 липня 2019 року) по 26 березня, за даними Державної фіскальної служби з України, було експортовано майже 18 млн тонн пшениці, суміші пшениці та жита з борошном у перерахунку на зерно, з них продовольчої пшениці (з борошном у перерахунку на зерно) – 11,1 млн тонн. Річна потреба внутрішнього ринку у продовольчій пшениці в Україні становить 4,8 млн тонн.