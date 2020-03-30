У Раді зареєстрували законопроєкт про зміни до бюджету-2020
Укрінформ
Проєкт закону про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік зареєстровано у Верховній Раді.
Законопроєкт "Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зареєстровано за №3279 від 29 березня цього року.
Ініціатор законопроєкту - Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Водночас тексту законопроєкту поки немає.
Як повідомляв Укрінформ, в Міністерстві фінансів розробили зміни до держбюджету для спрямування коштів на протидію коронавірусу з інших непріоритетних державних програм.