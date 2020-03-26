Кабмін схвалив звіт про виконання держбюджету-2019

Кабінет міністрів схвалив звіт про виконання державного бюджету за 2019 рік і подає його Президенту, Верховній Раді та Рахунковій палаті.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів від 25 березня 2020 року №340-р "Про схвалення звіту про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік”, оприлюдненому на Урядовому порталі.

"Схвалити та подати до Верховної Ради України, Президентові України та до Рахункової палати звіт про виконання Закону України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” за доходами в сумі 998344,9 млн гривень, за видатками — 1075122,1 млн гривень, за обсягом повернення кредитів — 7303,4 млн гривень та за обсягом надання кредитів — 11519,9 млн гривень з дефіцитом у сумі 80993,7 млн гривень",- ідеться в документі.

Як повідомляв Укрінформ, дефіцит державного бюджету у 2019 році утримано у межах граничного показника, затвердженого законом «Про державний бюджет України на 2019 рік» (план – 99,6 млрд грн, факт – 81 млрд грн), а державний борг по відношенню до ВВП було знижено (за попередніми оцінками нижче 50% до ВВП).

Загалом доходи державного бюджету в 2019 році зросли на 7,6% порівняно з 2018 роком - до 998,3 млрд грн.