Дефіцит бюджету-2019 становив 1,8% ВВП - Мінфін

Дефіцит бюджету-2019 становив 1,8% ВВП - Мінфін

Укрінформ
Дефіцит Державного бюджету України в 2019 році становив 72,4 млрд грн, або близько 1,8% ВВП.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними ДКСУ, загальний дефіцит (держбюджету - ред.) був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн (що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП). Зокрема, дефіцит загального фонду державного бюджету був у межах планового показника у 69 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що дефіцит державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації торік становили лише 0,5 млрд грн.

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Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський 11 грудня підписав закон про Державний бюджет України на 2020 рік.

Дефіцит держбюджету-2020 визначено в розмірі 2,09% ВВП, або 94,275 млрд грн.

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