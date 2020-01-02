Дефіцит бюджету-2019 становив 1,8% ВВП - Мінфін

Дефіцит Державного бюджету України в 2019 році становив 72,4 млрд грн, або близько 1,8% ВВП.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За оперативними даними ДКСУ, загальний дефіцит (держбюджету - ред.) був меншим за плановий і становив 72,4 млрд грн (що за оцінкою становить близько 1,8% ВВП). Зокрема, дефіцит загального фонду державного бюджету був у межах планового показника у 69 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що дефіцит державного бюджету було профінансовано за рахунок запозичень, оскільки надходження від приватизації торік становили лише 0,5 млрд грн.

Як повідомлялось, Президент Володимир Зеленський 11 грудня підписав закон про Державний бюджет України на 2020 рік.

Дефіцит держбюджету-2020 визначено в розмірі 2,09% ВВП, або 94,275 млрд грн.