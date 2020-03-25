Уряд розширив перелік дозволених видів діяльності на час карантину

Кабінет міністрів розширив перелік дозволених на період карантину видів діяльності, на які раніше було накладена заборона, в урядовій постанові щодо протидії поширенню на території України коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Як зазначається, сьогодні, 25 березня, на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято зміни до постанови КМУ № 211 "Про запобігання поширення на території України коронавірусу Сovid-19", які знімають запроваджену на час карантину заборону зі здійснення певних видів діяльності.

«Ми постійно ведемо діалог з бізнесом, ми почули бізнес і врахували їх пропозиції. Спільно напрацьовані зміни є важливими з точки зору забезпечення продовольчої, економічної та енергетичної стабільності держави. Нам важливо забезпечити українців усім необхідним на час карантину, зберегти робочі місця, і разом з тим, дотримуватися заходів безпеки», - прокоментував рішення уряду міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

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Так, на період карантину знята заборона щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і садивних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Крім того, уряд пом’якшив умови пасажирських перевезень, які здійснюються підприємствами для виробничих потреб.

Обов’язковою умовою здійснення зазначених вище видів діяльності, а також під час пасажирських перевезень, є забезпечення відповідного персоналу, водіїв і пасажирів засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

У Мінекономіки зауважують, що зміни напрацьовані на основі звернень та консультацій, проведених з представниками Європейської бізнес асоціації, Американської торговельної палати, Національної асоціації виробників дитячого харчування, молочноконсервної та сокової продукції, Спілки молочних підприємств, Спілки українських підприємців, Асоціації виробників молока, Асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних тварин, а також інших зацікавлених сторін.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.