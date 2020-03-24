У Раді зареєстрували законопроєкт про заборону повертати банки колишнім власникам

Кабмін зареєстрував у парламенті законопроєкт, що забороняє повертати виведені з ринку банки колишнім власникам.

Відповідний документ під номером 3260 зареєстрований в Парламенті від 24 березня, повідомляє сайт Верховної Ради.

Документом передбачається, що власники та колишні власники банків, які були виведені з ринку, можуть претендувати на відшкодування збитків у грошовій формі, якщо їхні інтереси під час виведення були порушені. Водночас грошова компенсація є єдиним можливим способом захисту інтересів таких власників, а можливе визнання судом незаконним рішення про виведення банку з ринку не передбачає скасування такого рішення. У разі визнання рішення НБУ про виведення банку з ринку незаконним, це також не є підставою для скасування будь-яких інших рішень, ухвалених за процедурою виведення неплатоспроможного банку з ринку або його ліквідації.

Як відомо, даний законопроєкт є однією з двох головних умов МВФ для отримання Україною траншу. Другою умовою є ухвалення законопроєкту про ринок землі.