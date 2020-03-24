МХП підтримує продовольчу безпеку України
Про це повідомляє пресслужба МХП.
«Підприємства групи МХП працюють у штатному режимі, впровадивши додаткові заходи безпеки. Частина співробітників холдингу, які можуть виконувати свої обов’язки з дому, працюють віддалено, відповідно до вимог карантину, введеного в Україні», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що компанія не може перейти на віддалений режим роботи повсюдно, тому що діяльність МХП є стратегічно важливою для забезпечення продовольчої безпеки всієї країни.
«На підприємствах групи МХП, потужності якої розташовані по всій Україні, не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Рівень захворюваності на підприємствах групи МХП у зв'язку з сезоном підвищеної епідеміологічної небезпеки не перевищує норму та знаходиться на рівні минулого року», - звертає увагу пресслужба холдингу.
Керівництвом компанії було прийнято рішення, що у випадку зараження співробітників, які дотримувалися встановлених рекомендацій щодо запобігання захворюванню COVID-19, агрохолдинг візьме на себе всі витрати на надання медичних послуг та необхідних для одужання ліків, - додали в МХП.
Фото: МХП