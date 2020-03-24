МХП підтримує продовольчу безпеку України

Підприємства групи МХП під час карантину працюють у штатному режимі та впроваджують додаткові заходи безпеки.

Про це повідомляє пресслужба МХП.

«Підприємства групи МХП працюють у штатному режимі, впровадивши додаткові заходи безпеки. Частина співробітників холдингу, які можуть виконувати свої обов’язки з дому, працюють віддалено, відповідно до вимог карантину, введеного в Україні», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія не може перейти на віддалений режим роботи повсюдно, тому що діяльність МХП є стратегічно важливою для забезпечення продовольчої безпеки всієї країни.

«На підприємствах групи МХП, потужності якої розташовані по всій Україні, не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Рівень захворюваності на підприємствах групи МХП у зв'язку з сезоном підвищеної епідеміологічної небезпеки не перевищує норму та знаходиться на рівні минулого року», - звертає увагу пресслужба холдингу.

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Керівництвом компанії було прийнято рішення, що у випадку зараження співробітників, які дотримувалися встановлених рекомендацій щодо запобігання захворюванню COVID-19, агрохолдинг візьме на себе всі витрати на надання медичних послуг та необхідних для одужання ліків, - додали в МХП.

Фото: МХП