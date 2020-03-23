Берлін виділить €156 мільярдів для підтримки бізнесу

Уряд ФРН узгодив пакет допомоги бізнесу в час економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Про це заявив міністр фінансів ФРН Олаф Шольц на брифінгу 23 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми представимо цього тижня Бундестагу узгоджений сьогодні урядом пакет на суму 156 млрд євро, які потрібні для зменшення впливу економічних наслідків кризи", - сказав Шольц.

На невідкладну допомогу підприємствам, насамперед малим і середнім, виділяється до 50 млр євро. Мета – надати їм інструменти, щоб вижити в умовах кризи та зберегти робочі місця.

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"Ми зробимо все, щоб захистити бізнес, робочі місця та нашу медицинську систему", - пообіцяв Шольц.

Міністр економіки Петер Альтмаєр у свою чергу додав, що лише не малих і середніх підприємствах у країні працюють 10 млн людей. Таким бізнесам, які забезпечують від 5 робочих місць, буде надаватися одноразова допомога, починаючи від 9 тисяч євро.

Уряд виходять з того, що бюджет отримає податків на 35 млрд менше, ніж заплановано.

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За оцінками Інституту економіки Ifo (Мюнхен), залежно від сценарію розвитку подій – часткова зупинка роботи підприємств на 2 чи на 3 тижні - економіка ФРН скоротиться на 7,2–20,6 процентних пункти, що відповідає витратам у розмірі від 255 до 729 мільярдів євро.