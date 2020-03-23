Агроекспортери не купуватимуть продукцію із забороненими в ЄС інсектицидами

Українські експортери зернових та олійних не закуповуватимуть продукцію, що містить залишки заборонених у ЄС із лютого 2020 року інсектицидів.

Про це свідчать дані опитування Інституту аграрної економіки (ІАЕ), повідомляє пресслужба ІАЕ.

«За результатами проведеного науковцями Інституту аграрної економіки опитування, компанії-експортери українських зернових і олійних культур не будуть закуповувати продукцію рослинництва врожаю 2020 року, що містить залишки хлорпірифос та хлорпірифос-метил. Це пов’язано зі змінами законодавства Європейського Союзу, що стосуються заборони використання інсектицидів з діючими речовинами хлорпірифос та хлорпірифос-метил і набули чинності у лютому 2020 року», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що в Україні препарати із вмістом цих речовин активно використовуються як інсектициди для обробки посівів більшості культур та у якості дезінфекційних засобів на зернових складах. Проте вони негативно впливають на здоров’я людини. Згідно з новими європейськими нормами, забороняється ввезення до країн ЄС зернових та олійних, які містять залишки хлорпірифосу та хлорпірифос-метилу, що перевищують 0,01 мг/кг.