Під час віртуального саміту G20 розглядатимуть заходи для стабілізації економіки — Кислиця

Наступного тижня відбудеться віртуальний саміт глав держав та урядів держав-членів G-20, на якому можуть бути ухвалені рішення щодо шляхів стабілізації світової економіки.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Генеральний секретар ООН нам повідомив, що наступного тижня він планує взяти участь у віртуальному саміті глав держав та урядів держав-членів G-20, який проводитиме Саудівська Аравія. Очікуємо, що на саміті будуть ухвалені рішення щодо шляхів стабілізації світової економіки", - сказав Кислиця.

Він наголосив, що вірус зачіпає зараз усі сфери нашого життя, і якщо не вжити рішучих кроків, економічний регрес, який за своїми масштабами може перевищити фінансову кризу 2008 року, буде неминучим.

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"Паралельно ООН готується виступити з глобальним закликом, щоб активізувати скоординовані зусилля в протистоянні Covid-19. Працюємо зараз над тим, щоби в цьому заклику були враховані потреби України",- підкреслив Постійний представник України при ООН.