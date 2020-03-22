Сергій Кислиця, постійний представник України при ООН

Стрімке поширення коронавірусу COVID-19 змусило кардинально змінити життя найбільш розвинутих економік світу. Не оминула ця участь і України, де в низці областей уже введений надзвичайний стан, а по всій країні запроваджені обґрунтовані обмеження. У п’ятницю Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземних партнерів підтримати Україну в боротьбі з коронавірусом. Водночас, Постійне представництво України при ООН повідомило, що докладає зусиль у розробці спільного плану з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ, який передбачає конкретні кроки, щоби посилити позиції України в боротьбі з пандемією. Про те, чим може допомогти ООН Україні в цьому питанні, як проходить координація, які складнощі виникають при цьому, в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу розповів Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. ДВА ПЛАНИ ДОПОМОГИ УКРАЇНІ - Україна шукає шляхів, як зменшити негативні наслідки для населення від пандемії COVID-19, і в цьому зв'язку звернулася до іноземних партнерів за підтримкою. Насамперед, йдеться про потреби у спеціалізованому медичному обладнанні, медикаментах, засобах індивідуального захисту, тестах. Чим може допомогти ООН в цій ситуації? - Як би це гірко не звучало, але ООН та її спеціалізовані установи, насамперед Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), вивчили важливі уроки на прикладі спалаху вірусу в Китаї. Додайте до цього інституційну пам'ять боротьби з іншими інфекційними хворобами у світі, недавній приклад з яких – Ебола в Африці. Помножимо це на наукові дослідження, які проводяться під егідою ООН, і в підсумку отримаємо розуміння, підкріплене наукою та досвідом, як можна ефективно боротися із пандемією. Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний.

Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько $38 млн та $20 млн. Перший план передбачає допомогу в закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні. Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході України. В умовах загострення епідем-кризи ми не можемо забувати за верстви населення, які є найбільш уразливими. Якщо хтось не знає, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України розміром близько $162 млн. Розуміючи, що потреби зараз зростатимуть, ми плануємо залучити ще $20 млн на боротьбу з поширенням COVID-19. ООН ПІДТРИМУЄ ТЕ, ЯК УКРАЇНА РЕАГУЄ НА ПАНДЕМІЮ - Яку роль в узгодженні цих планів відіграє Представництво ООН в Україні? Чи координуєте ви з ними ваші зусилля? - Почну з того, що, незважаючи на те, що за доручення керівника МЗС закордонні дипломатичні установи України перейшли на дистанційний режим, робота над реалізацією термінових завдань не припиняється. Ми бачимо, в яких умовах зараз працюють наші посольства, як вони роблять усе можливе, щоби повернути українців додому. Усі зусилля постпредства в Нью-Йорку зараз спрямовані на те, щоби допомогти Україні мінімізувати негативні наслідки від пандемії. Це завдання номер один для мене та всього нашого колективу. Я перебуваю в постійному контакті із резидентом-координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані. Це дуже професійний і досвідчений дипломат, яка робить усе можливе, щоб допомогти зараз нашій державі. Лубрані, зі свого боку, дуже цінує рівень довіри, яку їй надає керівництво України. Вона, за її словами, також підтримує постійний зв'язок з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими членами уряду, керівництвом ОПУ. Це дозволяє оперативно вирішувати проблемні питання. Зараз дуже важливою є координація наших дій. Ми постійно тримаємо руку на пульсі в тому контексті, що нам потрібно в Україні, і що нам може запропонувати ООН. До речі, мені доводиться чути багато негативних коментарів про нібито поганий вплив заходів, які вживає влада в Україні для стримування коронавірусу. Нічого подібного я не чую ні від Лубрані, ні від керівництва Секретаріату в Нью-Йорку. Навпаки, ООН повністю підтримує дії Президента України й Кабінету Міністрів. Звичайно, є напрями, нам якими зараз слід попрацювати більше. Це і посилення наших медичних можливостей, і зміцнення інформаційної гігієни, і боротьба з дискримінацією. За будь-яких умов ми маємо залишатися людьми. Життя триватиме після кризи.

ООН ГОТУЄ ВІРТУАЛЬНИЙ САМІТ G-20 ПО КОРОНАВІРУСУ - А як щодо зусиль ООН з протидії COVID-19 у світовому масштабі? Чи розробляє Організація глобальний план протистояння пандемії? - Генеральний секретар ООН нам повідомив, що наступного тижня він планує взяти участь у віртуальному саміті глав держав та урядів держав-членів G-20, який проводитиме Саудівська Аравія. Очікуємо, що на саміті будуть прийняті рішення щодо шляхів стабілізації світової економіки. Вірус поглинає зараз усі сфери нашого життя, і якщо не вжити рішучих кроків, економічний регрес, який за своїми масштабами може перевищити фінансову кризу 2008 року, стане неминучим. Паралельно ООН готується виступити з глобальним закликом, щоб активізувати скоординовані зусилля в протистоянні COVID-19. Працюємо зараз над тим, щоби в цьому заклику були враховані потреби України. ТРЕБА УБЕЗПЕЧИТИ 310 УКРАЇНСЬКИХ СЛУЖБОВЦІВ В ОПМ - Коронавірус вніс багато обмежень у наше повсякденне життя. Ми знаємо, що штаб-квартира перейшла на дистанційний режим роботи, Рада Безпеки тестує віртуальні засідання. З якими труднощами доводиться стикатися зараз українській місії? - Ми виходимо з того, що нинішні труднощі – це тимчасове явище. Я оптиміст, а тому вірю, що ближчим часом це все закінчиться. Але це не означає, що ми повинні легковажно ставитися до загроз, пов’язаних із поширенням вірусу. Усі превентивні заходи мають бути дотримані.