ЄС дозволив урядам видавати прямі субсидії бізнесу, що потерпає від COVID-19

ЄС дозволив урядам видавати прямі субсидії бізнесу, що потерпає від COVID-19

Укрінформ
Єврокомісія ухвалила тимчасові правила державної допомоги підприємствам та компаніям, які зазнають великих збитків у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Про це інформує сайт Єврокомісії.

«Тимчасові правила дозволяють країнам-членам підтримати належну ліквідність для бізнесу всіх видів та забезпечити продовження економічної діяльності в ході та після сплеску COVID-19… Їх введення здійснюється на основі статті 107(3)(b) Договору про функціонування Європейського Союзу, що є визнанням того факту, що вся економіка ЄС зазнає серйозних потрясінь», - йдеться в повідомленні.

Серед передбачених заходів, зокрема, надання прямих грантів, податкових послаблень та авансових платежів на суму до 800 тисяч євро для однієї компанії задля розв'язання термінових проблем ліквідності. Ще один інструмент – надання державних гарантій під кредити, які компанії беруть у банках. Третій напрямок – надання державних кредитів компаніям, які цього потребують, під прийнятну відсоткову ставку.

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Окрема увага приділяється наданню банкам державних гарантій у зусиллях для підтримки реального сектора економіки, зокрема, у кредитуванні малих та середніх підприємств. Ця допомога вважатиметься такою, що надійшла безпосередньо від держави, а не від банку, який виплатив її власним клієнтам. Водночас, уряд має вжити заходи для уникнення порушення правил конкуренції між різними банками.

Ще один напрямок – короткострокове страхування державою експортних кредитів, яке надасть бізнесу додаткову гнучкість у здійсненні транскордонних торговельних операцій в умовах, коли певні країни зазнають труднощів неринкової природи.

Усі згадані заходи будуть здійснюватися здебільшого коштом національних бюджетів країн ЄС.

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Тимчасові правила будуть чинними до кінця грудня 2020 року, однак за потреби можуть бути продовжені Єврокомісією.

До речі, такі правила вже вводилися Євросоюзом у 2008 році - у відповідь на глобальну економічну кризу.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила дві законодавчі ініціативи, які дадуть урядам країн євроспільноти можливість використати 37 мільярдів євро з Фонду регіонального розвитку Євросоюзу на подолання наслідків пандемії COVID-19.

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