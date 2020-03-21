ЄС дозволив урядам видавати прямі субсидії бізнесу, що потерпає від COVID-19

Єврокомісія ухвалила тимчасові правила державної допомоги підприємствам та компаніям, які зазнають великих збитків у зв’язку із пандемією коронавірусу.

Про це інформує сайт Єврокомісії.

«Тимчасові правила дозволяють країнам-членам підтримати належну ліквідність для бізнесу всіх видів та забезпечити продовження економічної діяльності в ході та після сплеску COVID-19… Їх введення здійснюється на основі статті 107(3)(b) Договору про функціонування Європейського Союзу, що є визнанням того факту, що вся економіка ЄС зазнає серйозних потрясінь», - йдеться в повідомленні.

Серед передбачених заходів, зокрема, надання прямих грантів, податкових послаблень та авансових платежів на суму до 800 тисяч євро для однієї компанії задля розв'язання термінових проблем ліквідності. Ще один інструмент – надання державних гарантій під кредити, які компанії беруть у банках. Третій напрямок – надання державних кредитів компаніям, які цього потребують, під прийнятну відсоткову ставку.

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Окрема увага приділяється наданню банкам державних гарантій у зусиллях для підтримки реального сектора економіки, зокрема, у кредитуванні малих та середніх підприємств. Ця допомога вважатиметься такою, що надійшла безпосередньо від держави, а не від банку, який виплатив її власним клієнтам. Водночас, уряд має вжити заходи для уникнення порушення правил конкуренції між різними банками.

Ще один напрямок – короткострокове страхування державою експортних кредитів, яке надасть бізнесу додаткову гнучкість у здійсненні транскордонних торговельних операцій в умовах, коли певні країни зазнають труднощів неринкової природи.

Усі згадані заходи будуть здійснюватися здебільшого коштом національних бюджетів країн ЄС.

Тимчасові правила будуть чинними до кінця грудня 2020 року, однак за потреби можуть бути продовжені Єврокомісією.

До речі, такі правила вже вводилися Євросоюзом у 2008 році - у відповідь на глобальну економічну кризу.

Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила дві законодавчі ініціативи, які дадуть урядам країн євроспільноти можливість використати 37 мільярдів євро з Фонду регіонального розвитку Євросоюзу на подолання наслідків пандемії COVID-19.