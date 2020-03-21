Росія з 2035 року вже не буде експортером нафти – аналітик

За деякими підрахунками, до 2035 року Росія може втратити 40% свого нафтового виробництва і припинить бути експортером нафти, бо її буде недостатньо для забезпечення внутрішнього споживання.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"70% нафтових резервів у Росії є складними для видобутку. Для того, щоб качати нафту там, треба ціну в понад 80 доларів за барель. Існують підрахунки, що до 2035 року Росія втратить 40% свого нафтового виробництва і припинить бути експортером нафти, буде недостатньо нафти навіть для забезпечення внутрішнього споживання", - зазначив експерт.

За його словами, зараз російські компанії викачують нафту з тих родовищ, які вже давно експлуатуються: "Там уже замортизовані всі капітальні витрати, є інфраструктура, всі схеми відпрацьовані. І тому просто застосовують усі сучасні методи для інтенсифікації видобутку".

Таким чином російські нафтові компанії використовують всі можливі методи – "але не для нових родовищ, а щоб викачати якомога більше з нинішніх, за дешевою собівартістю".

Крутіхін вказав на те, що інвестиції в нові родовища окупляться, щонайменше, через 7-15 років, а в нинішній ситуації в РФ цього ніхто не хоче робити. "Хто зараз вкладатиме гроші в те, що окупиться мінімум через сім років? У російських нафтових компаній відсутній такий горизонт планування, тому що немає жодної стабільності по податках, як і впевненості у політичній ситуації в Росії", - заявив він.

Аналітик також переконаний, що наразі в Росії немає можливостей для збільшення видобутку нафти, незважаючи на відповідні заяви: "У Росії заявили, що збільшать видобуток спочатку на 200-300 тис. барелів, а протягом року можуть і на 500 тис. барелів. Однак, я не бачу таких можливостей, навіть на 200-300 тис. барелів. Справа в тому, що раніше не було жодного зниження видобутку. І російські компанії зараз не те, щоб працюють на повну потужність, але гарячково висмоктують ту нафту, яка є на родовищах, що вже давно експлуатуються".