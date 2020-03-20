Нафта може впасти до 20 доларів за барель – російський експерт

Ціни на нафту у світі можуть опуститися до 20 доларів за барель, що обумовлено як перенасиченням ринку пропозицією, так і загальним спадом економіки через пандемію коронавірусу.

Таку думку висловив в інтерв’ю Укрінформу російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Goldman Sachs і Citibank прогнозують, що це цілком ймовірний сценарій. І я також думаю, що така ймовірність не дорівнює нулю", - заявив експерт, відповідаючи на питання, чи можлива ціна на нафту у 20 доларів за барель.

За словами Крутіхіна, якщо така ціна буде дуже потужним ударом по Росії: "За розрахунками нашого міністерства фінансів, якщо ціна нафти Urals протримається три роки на рівні 20 доларів за барель, це означатиме втрату 19% російського ВВП. А якщо в країні втрачається п’ята частина ВВП, то це не просто удар, а це – на межі колапсу економіки".

Аналітик переконаний, що наразі прискорення падіння цін на нафту, викликане неузгодженістю дій ОПЕК+ уже минуло і "наразі головним чином на ціни діє коронавірус": "Для прикладу, на тлі рішення американської влади припинити "імпорт європейців" у США, ціна на нафту на азіатських ринках у момент падала на 7%, що є дуже суттєвим падінням".

При цьому Саудівська Аравія та її союзники по ОПЕК вирішили по максимуму збільшувати видобуток та потужність своїх промислів.

"Саудівці заявляють, що качатимуть 13 млн барелів щодоби, Кувейт слідом заявив про збільшення видобутку, ОАЕ вирішили підвищити з 3 до 4 млн барелів на добу, а в планах – 5 млн барелів щодоби. Також Ірак повідомив про надання знижок. Тобто вже утворилася ціла група країн, від яких сильно залежить попит та пропозиція і які своєю дешевою нафтою боротимуться за ніші на цьому ринку", - заявив російський експерт.

Однак, підкреслює Крутіхін, передусім, варто "слідкувати за реакцією економіки на поширення коронавірусу".

Читайте також: Ціни на нафту впали до чотирирічних мінімумів

За його словами, фактор попиту та пропозиції наразі залишається стабільним і провокуватиме зниження ціни: "На роки вперед пропозиція буде більшою за попит, а тому цей фактор залишається стабільним – він тиснутиме вниз ціну на нафту".

"Другий фактор пов'язаний із ситуацією на фінансовому ринку, який залежить і від вірусу, і від стану розвинутих економік. На ньому дуже добре грають ті, хто продають та купляють нафтові ф’ючерси, і саме їм вигідна волатильність – від коливань ціни вони отримують прибуток. Саме гравцями на цьому ринку в кінцевому рахунку визначаються ціни на нафту", - заявив він.