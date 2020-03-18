Ціни на нафту впали до чотирирічних мінімумів
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $29,03 за барель, що на $0,30 (1,04%) вище ціни під час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси впали в ціні на 4,4%, до $28,73 за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.
Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,02 (0,07%) - до $26,93 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $26,95 за барель (мінімум з лютого 2016 року), знизившись на 6,1% у порівнянні з попередньою сесією.
Наразі головні чинники для нафтового ринку - це різке падіння глобального попиту в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, а також очікуване зростання пропозиції нафти в умовах цінової війни між Росією і Саудівською Аравією.
Експерти AxiCorp відзначають, що глобальний попит на нафту продовжуватиме падіння на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також карантин людей і цілих компаній.
Тим часом, дані Американського інституту нафти (API) показали несподіване зниження запасів нафти в США минулого тижня на 421 тис. барелів.
Офіційні дані про запаси в США мають вийти в середу. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують їх збільшення за тиждень на 2,6 млн барелів, а також очікують на зниження запасів бензину і дистилятів відповідно на 3,8 млн барелів і 3,2 млн барелів.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 28,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 28,70 долара за барель, що на 3 центи нижче рівня закриття торгів ($28,73).