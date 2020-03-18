Ціни на нафту впали до чотирирічних мінімумів

Нафта сорту Brent дорожчає на торгах у середу, WTI коливається між зростанням і зниженням після падіння цін обох сортів напередодні до нових чотирирічних мінімумів.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $29,03 за барель, що на $0,30 (1,04%) вище ціни під час закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси впали в ціні на 4,4%, до $28,73 за барель - це мінімальна ціна закриття ринку в лютому 2016 року.

Ф'ючерс на нафту WTI на квітень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,02 (0,07%) - до $26,93 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $26,95 за барель (мінімум з лютого 2016 року), знизившись на 6,1% у порівнянні з попередньою сесією.

Наразі головні чинники для нафтового ринку - це різке падіння глобального попиту в зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, а також очікуване зростання пропозиції нафти в умовах цінової війни між Росією і Саудівською Аравією.

Експерти AxiCorp відзначають, що глобальний попит на нафту продовжуватиме падіння на тлі закриття кордонів багатьма державами через пандемію коронавірусної інфекції, а також карантин людей і цілих компаній.

Тим часом, дані Американського інституту нафти (API) показали несподіване зниження запасів нафти в США минулого тижня на 421 тис. барелів.

Офіційні дані про запаси в США мають вийти в середу. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозують їх збільшення за тиждень на 2,6 млн барелів, а також очікують на зниження запасів бензину і дистилятів відповідно на 3,8 млн барелів і 3,2 млн барелів.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 28,38 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 28,70 долара за барель, що на 3 центи нижче рівня закриття торгів ($28,73).