Україна почала транзит нафти до Білорусі

АТ «Укртранснафта» розпочало транзит нафти нафтопроводом "Одеа-Броди" до Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртнаснафта" у Facebook.

"АТ «Укртранснафта» завершило комплекс робіт з підготовки маршруту транспортування від МНТ «Південний» до ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) та розпочало перекачку нафти із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» на НПЗ Білорусі", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.

Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».

Водночас АТ «Укртранснафта» забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.

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Як повідомляв Укрінформ, в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта вже прийняла два танкери з нафтою на морському нафтовому терміналі «Південний». Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, а другого - 17 березня.