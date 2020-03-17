Україна почала транзит нафти до Білорусі
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укртнаснафта" у Facebook.
"АТ «Укртранснафта» завершило комплекс робіт з підготовки маршруту транспортування від МНТ «Південний» до ЛВДС «Мозир» (Республіка Білорусь) та розпочало перекачку нафти із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» на НПЗ Білорусі", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що нафта сорту Azeri Light надійшла на кордон між Україною та Білоруссю вранці 17 березня 2020 року.
Надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь відбувається в рамках договору між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія), яка є дочірньою компанією ЗАТ «Білоруська нафтова компанія».
Водночас АТ «Укртранснафта» забезпечує надійний та безперебійний транзит російської нафти сорту Urals у напрямку Чехії, Словаччини та Угорщини відповідно до діючих контрактних зобов’язань.
Як повідомляв Укрінформ, в рамках договору з BNK (UK) Limited Укртранснафта вже прийняла два танкери з нафтою на морському нафтовому терміналі «Південний». Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, а другого - 17 березня.