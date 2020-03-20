Росія вийшла з ОПЕК+ в надії на банкрутство сланцевої індустрії США – Крутіхін

Одним з головних аргументів для керівництва РФ при ухваленні рішення про різкий вихід з угоди ОПЕК+ про скорочення видобутку було сподівання на те, що низьких цін на нафту не витримає сланцева індустрія США, а також Саудівська Аравія.

Про це заявив в інтерв’ю Укрінформу російський незалежний аналітик нафтогазового сектору, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Крутіхін.

"Найголовнішим аргументом було наступне: цього падіння цін можуть не витримати американці з їхньою сланцевою нафтою. Нібито за таких умов видобувного потенціалу в США вистачить лише на 6-9 місяців, а потім доведеться зупиняти промисли і до кінця року деякі компанії, можливо, навіть збанкрутують", - заявив експерт, коментуючи мотив Кремля щодо виходу з угоди ОПЕК+.

За його словами, головним лобістом розриву угоди з Організацією країн-експортерів нафти був глава "Роснафти" Ігор Сєчін.

Серед запропонованих президенту Путіну аргументів було, зокрема, й те, що ОПЕК як організація вже втратила свій вплив на формування нафтових цін. При цьому російська економіка, російські фінанси "накопичили жирку" – "тобто, запасів валюти достатньо для того, щоб на низьких цінах протриматися 5-6 років".

"Крім того, російські компанії ще мають можливість вводити в експлуатацію нафту, собівартість видобутку якої становить менше 20 доларів за барель. Такої нафти, правда, залишилося небагато, але її ще можна залучити, збільшуючи зростання", - вказав Крутіхін на інший аргумент, який доводився до керівництва РФ.

Окрім очікування банкрутства сланцевої індустрії США, в Москві покладали сподівання і на те, "що Саудівська Аравія також не витримає, що в неї при цінах 30-35 доларів за барель протягом 2,5 року закінчаться всі запаси твердої валюти, що накопичена у суверенному фонді".

"Загальна аргументація звучала так: ми протримаємось, а через пару-трійку років усі приповзуть до нас на колінах. Росія покаже всім "кузькіну мать" і буде великою енергетичною наддержавою", - зазначив аналітик.

Однак, переконаний Крутіхін, усі ці аргументи були помилковими, а найбільше постраждає від нафтової війни саме РФ.