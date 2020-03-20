В Івано-Франківську підприємство Укроборонпрому зупиняє роботу через карантин

В Івано-Франківську ВО «Карпати», де працюють понад 3, 4 тис. людей, зупиняє роботу через карантин.

Про це повідомляє пресслужба ВО «Карпати».

«Державне підприємство ВО «Карпати» призупиняє роботу і йде на карантин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підприємство не працюватиме з 20 до 29 березня.

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Слід відзначити, що до цього часу деякі проєкти на підприємстві уже не працювали.

Виробниче об'єднання «Карпати» засноване в 1977 році. Наразі підприємство, де виробляють кабельно-провідникову продукцію і електронні компоненти, підпорядковане Державному концерну «Укроборонпром». Нині тут працюють понад 3400 людей.