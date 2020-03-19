На 17 підприємствах Укроборонпрому запровадили режим повного або часткового простою

У зв’язку з карантином на підприємствах концерну "Укроборонпром" збільшили кількість людей, які працюють дистанційно, а на 17 підприємствах запроваджено режим повного або часткового простою.

Про це повідомляє персслужба концерну.

«Випадків захворювання серед працівників – немає. Кількість співробітників, які тепер працюють дистанційно - суттєво збільшилася. На 19 підприємствах бронетанкового дивізіону вдалося скоротити кількість працюючих, які щодня виходять на зміну, на 4000; на 21 підприємстві дивізіону радіолокації та високоточної зброї - на 2200, на 16 підприємствах авіабудування та ремонту - на 13 000 працівників (ДП “Антонов” пішов на карантин), на 14 підприємствах високоточної зброї і боєприпасів - на 6400 працівників», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переважна більшість працівників перебуває у відпустках, близько 2000 осіб працюють дистанційно.

Водночас у концерні наголошують, що ці дані - орієнтовні, оскільки процес запровадження особливого режиму роботи на підприємствах ще триває. Там також запевнили, що проводиться робота щодо забезпечення працівників особистими засобами захисту.

Крім того, на 17 підприємствах Укроборонпрому запроваджено режим повного або часткового простою. Це означає, що підприємства продовжують функціонувати, але не виробляють продукції і не здійснюють ремонтів. Забезпеченням життєдіяльності підприємств займається невелика кількість працівників, пояснили у концерні.

У пресслужбі також зазначили, що такий режим не є надзвичайним для оборонної промисловості. Протягом року керівники підприємств та заводів змушені вдаватися до подібних заходів - через різдвяні свята або на початку нового року, коли йде узгодження контрактів на державне оборонне замовлення і підприємства перебувають у вимушених простоях, очікуючи укладання та підписання контрактів на виготовлення та ремонт військової техніки.

В умовах особливого режиму працюють і компанії-експортери, зазначають в Укроборонпромі. Утім, експортери продовжують забезпечувати виконання контрактів та банківсько-фінансових операцій, що передбачені чинними договорами.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах цих заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Крім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

За даними МОЗ, на території України зафіксовано 16 підтверджених випадків коронавірусу: 10 - у Чернівецькій області, по 2 - у Києві та Київській області, по 1 - у Житомирській та Донецькій областях. Дві особи померли.

Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8970 людей померли та 85 749 осіб одужали.