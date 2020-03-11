Підприємства “Укроборонпрому” можуть зазнати збитків через коронавірус

Через економічну кризу у світі, спричинену коронавірусом, підприємства "Укроборонпрому" можуть зазнати збитків.

Такі прогнози робив сьогодні на брифінгу генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До подій з коронавірусом у нас була непогана тенденція. Ми очікували на прибуток в цьому році на 30 відсотків", - сказав Абромавичус.

У цьому контексті він зауважив, що наразі у "Антонова" не виникають проблеми. Він пояснив, що літаки "Антонова" на рік здійснювали нестандартні перевезення вантажів на 200 мільйонів доларів. Однак зараз вже йдуть коригування польотів через коронавірус. Крім того, вже скасовані міжнародні виставки, де мав бути присутнім "Укроборонпром" у Катарі та Малайзії.

Гендиректор додав, що наразі "Укроборонпром" коригує роботу своїх працівників, розглядає можливість працювати їм з дому.