Укроборонпром віддає ФДМУ 21 “підприємство-пустишку” — Абромавичус

Укроборонпром віддасть 21 підприємство у Фонд державного майна та 2 підприємства будуть передані Космічному агентству.

Про це повідомив на брифінгу генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

«21 підприємство Укроборонпром віддає Фонду державного майна, це підприємства-пустишки, які не працюють зараз і не будуть працювати на оборонку взагалі. Також ми віддаємо 2 підприємства у Космічне агентство, це невеликі агенції, які спеціалізуються на супутниках. Тобто Укроборонпром буде мінус 23 підприємства»,- сказав Абромавичус.

Він підсумував, що подальша робота з трансформації Концерну триватиме: «Ми готові до трансформації цього монстра».