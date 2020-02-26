Укроборонпром хоче, щоб йому списали 4,4 мільярда “безнадійного боргу“

Укроборонпром хоче, щоб йому списали 4,4 мільярда “безнадійного боргу“

Укрінформ
Під час робочої зустрічі керівництва РНБО та Укроборонпрому сторони домовилися про системну співпрацю з аналізу тенденцій на світовому ринку озброєння та можливостей для збуту продукції українського ОПК за кордоном.

Про це повідмоляє пресслужба концерну.

“26 лютого в ДК "Укроборонпром" відбулася робоча зустріч генерального директора Айвараса Абромавичуса та керівників Концерну з представниками Ради національної безпеки і оборони Україні на чолі з Секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Керівництво Укроборонпрому розповіло про 150 днів роботи нової команди та окреслило ключові виклики, які стоять перед Концерном напередодні великої трансформації”, - зазначається в повідомленні.

За інформацією пресслужби, йшлося також про системні проблеми роботи Концерну, зокрема, про ризики від зменшення частки підприємств Концерну у виконанні державного оборонного замовлення, загрози від дерегуляції експортної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва та потреби Концерну у системній підтримці з боку держави.

"Жодна велика державна компанія не змогла вийти зі скрутного становища без підтримки держави. Нафтогаз та Укрзалізниця – через підвищення тарифів, Укрпошта – через компенсації за збиткові доставки. Реформа Укроборонпрому також потребує більшої уваги з боку держави, зокрема, реалізації програми фінансового оздоровлення підприємств через списання безнадійної заборгованості в обсязі 4,4 млрд грн", - цитує Абромавичуса пресслужба.

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В Укроборонпромі вкотре нагадали про потребу залучення Концерну до довгострокового планування державного замовлення, що дозволить ритмічно завантажувати виробництва та уникнути браку обігових коштів. Генеральний директор Концерну зазначив, що РНБО є найбільш доцільним майданчиком для обговорення принципів та підходів у формуванні ДОЗ.

Під час зустрічі представники Концерну також наголосили на проблемі агресивних дій кредиторів, в тому числі – російських компаній, щодо підприємств та заводів Укроборонпрому, та висловили сподівання на підтримку РНБО в питанні протидії таким випадкам.

Команда Укроборонпрому представила секретареві РНБО основні результати комплексної оцінки підприємств Концерну – "тріаж" – та пояснила логіку подальшої реорганізації Концерну.

Фото: Укроборонпром

"Зараз ми займаємося тим, що вирішуємо безліч проблем маленьких підприємств, замість того, аби вирішувати декілька проблем великих компаній і розвивати флагманські заводи. Тріаж показав, що всього 27 підприємств Концерну мають річну виручку більше 10 млн доларів і, відповідно, генерують майже 90% загальної виручки Укроборонпрому. 21 підприємство взагалі нічого не виробляє для потреб військових, не експортує та не виконує ДОЗ, решта підприємств перебувають у тяжкому фінансовому стані і потребують системної програми оздоровлення", – пояснив Абромавичус. Непрацюючі підприємства у Концерні планують повернути державі, проблемні – реорганізувати та вивільнити кошти від реалізації надлишкових активів на модернізацію.

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Секретар РНБО Олексій Данілов в цілому підтримав напрями реформування Концерну, які представила команда Укроборонпрому, та зазначив, що хронічні проблеми Концерну, які дісталися у спадок новій команді, зумовлені самою природою появи Укроборонпрому за часів президентства Януковича, і в сьогоднішніх умовах основні зусилля мають бути спрямовані саме на розвиток перспективних підприємств ОПК.

З цією метою команди РНБО та Укроборонпрому домовилися про системну співпрацю з аналізу тенденцій на світовому ринку озброєння та можливостей для збуту продукції українського ОПК за кордоном.

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