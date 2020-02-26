Укроборонпром хоче, щоб йому списали 4,4 мільярда “безнадійного боргу“

Під час робочої зустрічі керівництва РНБО та Укроборонпрому сторони домовилися про системну співпрацю з аналізу тенденцій на світовому ринку озброєння та можливостей для збуту продукції українського ОПК за кордоном.

Про це повідмоляє пресслужба концерну.

“26 лютого в ДК "Укроборонпром" відбулася робоча зустріч генерального директора Айвараса Абромавичуса та керівників Концерну з представниками Ради національної безпеки і оборони Україні на чолі з Секретарем РНБО Олексієм Даніловим. Керівництво Укроборонпрому розповіло про 150 днів роботи нової команди та окреслило ключові виклики, які стоять перед Концерном напередодні великої трансформації”, - зазначається в повідомленні.

За інформацією пресслужби, йшлося також про системні проблеми роботи Концерну, зокрема, про ризики від зменшення частки підприємств Концерну у виконанні державного оборонного замовлення, загрози від дерегуляції експортної діяльності у сфері військово-технічного співробітництва та потреби Концерну у системній підтримці з боку держави.

"Жодна велика державна компанія не змогла вийти зі скрутного становища без підтримки держави. Нафтогаз та Укрзалізниця – через підвищення тарифів, Укрпошта – через компенсації за збиткові доставки. Реформа Укроборонпрому також потребує більшої уваги з боку держави, зокрема, реалізації програми фінансового оздоровлення підприємств через списання безнадійної заборгованості в обсязі 4,4 млрд грн", - цитує Абромавичуса пресслужба.

Читайте також: Укроборонпром погасив зарплатні борги на восьми з 43 підприємств

В Укроборонпромі вкотре нагадали про потребу залучення Концерну до довгострокового планування державного замовлення, що дозволить ритмічно завантажувати виробництва та уникнути браку обігових коштів. Генеральний директор Концерну зазначив, що РНБО є найбільш доцільним майданчиком для обговорення принципів та підходів у формуванні ДОЗ.

Під час зустрічі представники Концерну також наголосили на проблемі агресивних дій кредиторів, в тому числі – російських компаній, щодо підприємств та заводів Укроборонпрому, та висловили сподівання на підтримку РНБО в питанні протидії таким випадкам.

Команда Укроборонпрому представила секретареві РНБО основні результати комплексної оцінки підприємств Концерну – "тріаж" – та пояснила логіку подальшої реорганізації Концерну.

Фото: Укроборонпром

"Зараз ми займаємося тим, що вирішуємо безліч проблем маленьких підприємств, замість того, аби вирішувати декілька проблем великих компаній і розвивати флагманські заводи. Тріаж показав, що всього 27 підприємств Концерну мають річну виручку більше 10 млн доларів і, відповідно, генерують майже 90% загальної виручки Укроборонпрому. 21 підприємство взагалі нічого не виробляє для потреб військових, не експортує та не виконує ДОЗ, решта підприємств перебувають у тяжкому фінансовому стані і потребують системної програми оздоровлення", – пояснив Абромавичус. Непрацюючі підприємства у Концерні планують повернути державі, проблемні – реорганізувати та вивільнити кошти від реалізації надлишкових активів на модернізацію.

Читайте також: Укроборонпром за рік експортував озброєння майже на мільярд доларів

Секретар РНБО Олексій Данілов в цілому підтримав напрями реформування Концерну, які представила команда Укроборонпрому, та зазначив, що хронічні проблеми Концерну, які дісталися у спадок новій команді, зумовлені самою природою появи Укроборонпрому за часів президентства Януковича, і в сьогоднішніх умовах основні зусилля мають бути спрямовані саме на розвиток перспективних підприємств ОПК.

З цією метою команди РНБО та Укроборонпрому домовилися про системну співпрацю з аналізу тенденцій на світовому ринку озброєння та можливостей для збуту продукції українського ОПК за кордоном.