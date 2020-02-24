Укроборонпром погасив зарплатні борги на восьми з 43 підприємств

Керівництву ДК "Укроборонпром" вдалося погасити заборгованість із зарплати на восьми із 43 проблемних підприємств-учасників Концерну.

Про це повідомляє пресслужба концерну з посиланням на інформацію генерального директора ДК "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

"Станом на кінець лютого 2020 року керівництву ДК "Укроборонпром" вдалося погасити заборгованість по зарплатні на 8 з 43 проблемних підприємств-учасників Концерну", - йдеться в повідомленні.

За словами Абромавичуса, борг перед працівниками певних підприємств накопичувався роками, і до складу Концерну такі активи потрапили вже "з безнадійною заборгованістю по заробітній платні". Як зазначається, аби вирішити це питання, керівництво Укроборонпрому розробило та почало втілювати комплексну програму з фінансового оздоровлення підприємств.

Проте повністю вирішити проблему заборгованості із заробітної плати та фінансово оздоровити десятки заводів оборонної галузі неможливо без участі Кабінету міністрів України, наголошується в повідомленні.

Генеральний директор Укроборонпрому підкреслив, що жодна велика державна компанія в Україні не змогла вийти із важкого положення без державної підтримки. "Укроборонпром у період трансформації гостро потребує списання безнадійної заборгованості перед бюджетами різних рівнів, нам потрібні податкові пільги та більш гнучка дивідендна політика, надання дешевого фінансового ресурсу, пряма фінансова допомога та можливість самостійно продавати активи, тим самим вивільняючи та спрямовуючи ресурси на модернізацію, нові розробки та покращення умов праці", – цитує Абромавичуса пресслужба.

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Наразі ДК "Укроборонпром" розробив та подав до Міністерства економіки законопроєкт про списання безнадійної заборгованості у розмірі 4,4 млрд грн. У Концерні розраховують, що це допоможе, зокрема, "Заводу ім. Малишева", Харківському авіаційному заводу, казенному заводу "Зірка" та іншим вийти із важкого положення.