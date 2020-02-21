У Абромавичуса обіцяють сприяти слідству у справі Укроборонсервісу
Укрінформ
На підприємстві "Укроборонсервіс", що входить до Державного концерну "Укроборонпром", сприятимуть усім розслідуванням щодо зловживань екскерівників.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Укроборонпрому.
"Укроборонсервіс" сприяє всім розслідуванням зловживань попередніх керівників компанії. Під час десятигодинного обшуку керівництво та співробітники компанії всебічно сприяли роботі слідчих та прокурорів у проведенні слідчих дій", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, прокурори Офісу генерального прокурора із залученням спеціалістів внутрішнього аудиту ДК "Укроборонпром" провели обшук у комплексі будівель держпідприємства "Укроборонсервіс".