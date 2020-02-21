Укроборонпром за рік експортував озброєння майже на мільярд доларів

У 2019 році експорт озброєння та послуг ДК "Укроборонпром" склав 908 млн доларів США.

Про це повідомив гендиректор ДК Айварас Абромавичус у звіті про підсумки 150 днів своєї роботи, інформує пресслужба концерну.

"За підсумками 2019 року експорт озброєння та послуг підприємств-учасників концерну "Укроборонпром" склав 908 млн доларів США, що на 19% більше показника 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Абромавичус зауважив, що цього року показники мають зрости: "По динаміці перемовин на ключових ринках можна прогнозувати зростання експорту на 30%".

Інфографіка: Укроборонпром