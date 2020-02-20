Компанія Укроборонпрому продає через ProZorro три літаки АН-26

Компанія "Артем", що входить до складу державного концерну “Укроборонпром”, виставила на продаж три літаки типу АН-26.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

“Холдингова компанія "Артем", що входить до складу концерну "Укроборонпром", виставила на продаж три літаки цивільної авіації типу АН-26. Відкритий аукціон на платформі Прозоро відбудеться 10 березня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, АН-26 стали наймасовішими літаками, які випускалися на авіаційному заводі в Києві. Колективом ДП "Антонов" було побудовано 1402 серійних Ан-26. Високі льотні якості, надійність конструкції, можливість експлуатації з ґрунтових аеродромів, економічність і простота технічного обслуговування забезпечили цим літакам визнання не тільки на батьківщині, а й за кордоном.

За інформацією пресслужби, літак АН-26, 1986 року випуску, виставлений на продаж з початковою вартістю 3 981 800 грн, літак АН-26, 1982 року випуску - початкова ціна 5 952 230 грн, літак АН-26, 1977 року випуску - початкова ціна 776 940 грн.

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Повідомляється, що протягом багатьох років ці літаки доставляли продукцію "Артема" та комплектуючі деталі до них в різні куточки України та світу. Втім, протягом останніх 10 років у підприємства відпала виробнича необхідність використовувати ці повітряні судна. Наразі всі три літаки потребують капітального ремонту, аби знову піднятися у небо, або можуть бути альтернативно використані на землі без значних інвестицій.

Стартову ціну продажу повітряних суден визначено незалежною експертною організацією, виходячи з наявного технічного стану за допомогою порівняльної, втратної та доходної методології, результати експертизи рецензовано експертною радою Українського товариства оцінювачів.