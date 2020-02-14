Укроборонпром зекономив 50 мільйонів на закупівлі газу через ProZorro

Державний концерн "Укроборонпром" завершив першу агреговану закупівлю газу для опалення 37 підприємств через систему електронних торгів ProZorro.Продажі .

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Аукціон завершився 13 лютого, переможцем стала компанія ТОВ "Укр Газ Ресурс" із ціною 4 191,25 грн з ПДВ за 1000 м куб. (з вартістю потужностей). Підсумки торгів розміщено в системі ProZorro. Економія на закупівлі склала 50 млн грн", - йдеться у повідомленні.

В аукціоні взяли участь 8 компаній. Найдешевшу пропозицію зробило ТОВ "Тех пром газ" – 197,00 млн грн, однак тендерний комітет концерну її відхилив через невідповідність кваліфікаційним критеріям. Зокрема, компанія не підтвердила наявність 10 діючих договорів з постачання газу та не надала листа-відгуку від замовника по виконанню аналогічного договору. Також тендерний комітет концерну взяв до уваги те, що компанія фігурує у кримінальному провадженні за фактом контрабанди газу, яке розслідує Головне слідче управління Нацполіції спільно з Державною фіскальною службою.

"Це не є дискваліфікаційною умовою, утім через те, що справа стосується саме контрабанди газу, комітет ухвалив рішення відхилити пропозицію, хоч вона була і найдешевшою", – пояснює результати торгів Надія Бігун, директор департаменту закупівель державного концерну.

Другу найнижчу ціну запропонувала ТОВ "Укр Газ Ресурс", яка і перемогла у тендері.

У державному концерні готуються до підписання договору з переможцем на постачання природного газу на підприємства концерну на суму 204,76 млн грн.

"Агреговані закупівлі – нова практика, вперше застосована в концерні, яка вже доводить свою ефективність. Ціни, які ми отримали на відкритому та прозорому конкурсі, є значно більш привабливими, аніж на окремих закупівлях по кожному підприємству. В середньому, економія витрат для підприємств на таких закупівлях складає 11%. Всього за неповних 1,5 місяці 2020 року концерн зекономив завдяки Прозоро 120 млн грн", – прокоментувала Надія Бігун.

Перша агрегована закупівля Укроборонпрому електроенергії для 60 підприємств відбулася у грудні минулого року. Тоді економія коштів становила 12 млн грн.

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Агреговані закупівлі – це процедура, коли концерн централізовано купляє товари та послуги для підприємств концерну. Ціна під час таких торгів, зазвичай, нижча, ніж для кожного підприємства окремо. Такий підхід дозволяє економити кошти внутрішніх замовників концерну за рахунок більшого масштабу закупівлі.